台積電1例確診！竹科連環防疫啟動　帳篷會客、梅花座辦公都出動

▲智邦科技早在幾周前就在戶外搭起帳篷實施戶外會客制。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

台積電於日前證實一名員工確診新冠肺炎，引起全台各地園區的高度關注，竹科世界先進已於18日宣布實施分區辦公，而台積電與竹科其它廠商，也都有分區辦公的規畫。竹科管理局也表示，將請區內廠商全面提升防疫工作，除國外洽商採視訊會議外，也要求各廠員工盡量錯開用餐時間，加強公共區域消毒，並擬定異地辦公等因應措施。

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▲日前一名台積電員工遭確診新冠肺炎。（圖／記者陳凱力攝，下同）



台積電已於18日證實，一名員工遭新冠肺炎確診，消息一出，引起園區的高度重視，並紛紛啟動防疫升級，由台積電轉投資的世界先進，於18日開始啟動「分區辦公」；台積電公關部也表示，「分區辦公」一直都在談，不過何時正式啟動，還要看最後決議；至於竹科其它廠商，分區辦公或居家辦公，也在日前進行試演練，視疫情發展程度隨時可以啟動。

其中，智邦科技更是早在日前就在廠區入口處外，架起3處隔間的戶外帳篷，並擺設桌椅，讓客戶、供應商等訪客不需進入廠區，即可在戶外訪客區洽談公事，藉由設置戶外帳棚接待訪客，既方便又通風，也降低員工被感染的風險，另外，廠區大樓入口處設置乾洗手及紅外線體溫量測設施，並要求訪賓戴上口罩及填寫健康調查表，連新竹市長林智堅市長都稱讚，可做為其他企業學習的典範。

竹科管理局表示，園區是產業重鎮，將請區內廠商全面提升防疫工作，除加強門禁管制，要求訪客量體溫、戴口罩及登記旅遊史，台積電在竹科、中科與南科都有廠區，無法確定台積電確診員工是位於哪一廠區，將請區內廠商全面提升防疫工作，除國外洽商採視訊會議外，也要求各廠員工盡量錯開用餐時間、梅花座辦公、加強公共區域消毒、甚至搭乘交通車都要全程戴口罩，並擬定異地辦公等因應措施。

台積電公關部也表示，進出園區量體溫是早就在做的措施，至於「分區辦公」也一直都在討論，不過目前尚未公布啟動日程。

▲進出園區公司，都需要戴口罩、量體溫、填寫旅遊史。

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