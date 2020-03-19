影／12小時輪換　上海16區連夜召集「大白」進駐機場

記者魏有德／綜合報導

隨大陸新冠肺炎疫情由本土新增轉向境外輸入，北京率先實施最嚴集中隔離措施。同為境外人士出入最頻繁的上海，卻沒有跟進，僅強調來自16個重點國家入境人士需集中安置，其餘入境旅客的防疫，除機場檢疫人員，靠得便是來自上海16個區志願者組成的「大白」工作人員，完成「閉環性防控」管理任務。

▲來自上海16個區的志願者，負責閉環式管理最後一道防線。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，在機場穿上白色隔離服，戴著護目鏡和手套口罩的工作人員，被親切地稱為「大白」。和海關、邊檢的「大白」不同，這些由16個區召集的「大白」們，專為防止新冠病毒境外輸入而來。他們將境外抵滬旅客，按區歸屬，送到小區門口或集中隔離點。

▲動畫電影《大英雄天團》裡的智慧機器人「大白」。（圖／翻攝網路）

「大白」是動畫電影《大英雄天團》裡機器人Baymax的陸譯名稱。在電影中，大白是一個體型胖嘟嘟的充氣型智慧機器人，因呆萌的外表和善良的本質獲得粉絲的喜愛，被稱為「守護性暖男」。

因疫情防控升級，上海16個區於3月5日連夜召集「機場防疫」志願者，身為團隊裡唯一一位女性的陸珠慧，入駐浦東機場人員集散點。對於繁重的工作，陸珠慧表示，在機場值守12個小時，休息48個小時後，再繼續12個小時，「白、夜班輪換制帶來倒時差般的挑戰，晚上機場很冷，也比較睏。」

▲前往機場駐守的唯一女性「大白」志願者陸珠慧（右二）。（圖／翻攝澎湃新聞）

來自浦東新區民政局退役軍人事務局的杜慶寶，是人生第一次穿上防護服，被分配到虹橋機場1號航站樓國際港澳台出發處的浦東登記處。杜慶寶發現，入境旅客來自不同國家和地區，防控要求不同、隔離方式也不同，「我們決定製作顏色卡，每張卡片一式三份，登記員（出入境警察）一份，護送員（機關工作人員）一份，被送人（入境旅客）一份。」

杜慶寶表示，工作人員憑「色卡」分類轉運，持有藍色序號卡的旅客，由大巴轉運；持有粉色序號卡的，由私家車轉運，對接街鎮社區核准，「如此一來，發出去多少卡，就知道每天接待了多少名旅客，下一步是居家隔離還是集中觀察，也一清二楚。」

▲「大白」們結束任務，統一坐車回休息地待命。（圖／翻攝澎湃新聞）

此外，來自臨港科技學校的70後副校長蔡衛軍認為，境外返滬人員的防疫措施較為嚴格，消耗的時間也比較長，旅客其實很容易產生負面情緒，「需要『大白』們有一雙察言觀色的眼睛，懂得換位思考和疏導。」

蔡衛軍舉例，「一名年輕女子因為手機沒電，聯繫不上家人，剛登記完個人信息，情緒崩潰了。」此時，幾名志願者走上前去，想給予幫助，卻遭到對方誤解，還好有志願者直接遞上充電寶，才順利安撫對方情緒。