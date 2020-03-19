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習近平：疫情存在反彈風險　境外蔓延對防控和經濟帶來新挑戰

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▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華網）

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華網）


記者陳政錄／綜合報導

隨新冠肺炎疫情在歐美等地爆發，中共總書記習近平18日在中央政治局常務委員會會議上表示，「全國疫情防控形勢持續向好」，我們也面臨著不少新情況、新問題，特別是境外疫情擴散蔓延及其對世界經濟產生不利影響，也給中國疫情防控和經濟發展帶來新的挑戰。

習近平表示，在全國上下和廣大人民群眾共同努力下，全國疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢不斷鞏固和拓展，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效。

▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲在付出巨大努力後，中國新冠肺炎新增確診數下降 。（圖／路透社）

但面對歐美等地的疫情擴散，他說，要準確把握國內外疫情防控和經濟形勢的階段性變化，因時因勢調整工作著力點和應對舉措。習近平強調，在充分肯定我國疫情防控工作成績的同時，要清醒看到國內外疫情形勢的複雜性和嚴峻性。

對於湖北省未來的防控工作，習近平認為，疫情反彈的風險仍然存在，因素包括其他地區人員流動和聚集增加，特別是國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險增加。

在經濟面上，會議指出，受國內外多種因素影響，當前中國經濟細滑壓力持續加大。各級黨委和政府要增強緊迫感，加快建立同疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，積極有序推進企事業單位複工復產，努力把疫情造成的損失降到最低限度。

▼歐美疫情正在爆發。（示意圖／路透）

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,美國,洛杉磯國際機場,口罩,旅客。（圖／路透）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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