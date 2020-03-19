澳門留美生拒「14天醫學觀察」　恐龍家長帶律師機場幫腔

▲澳門18日發生2則入境人士不肯配合「醫學觀察」的事件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者劉雪兒／綜合報導

澳門政府宣佈從17日起，凡入境人士都必須在指定地點進行14天的醫學觀察，但有 1名美國留學生18日在機場口岸拒絕配合安排，而他的家長還攜同律師來到現場，並對防疫措施提出質疑，甚至鼓吹其他20多位入境人士一起反抗。消息一出，網友紛紛表示，「不願意配合就不要入境」、「父母是最壞的榜樣」、「自私精」、「學學新加坡，不配合就取消身分證」。

根據《澳門日報》報導，事情發生後沒多久後，衛生局疾病預防控制中心負責人便到場向家長進行詳細說明，再加上陪同律師明確告知，「這件事沒有任何商量的餘地，我們都必須遵守規定」，才讓這事情得以平息。

此外，當天澳門國際機場也發生類似的事件，6名未成年的學生從葡萄牙經泰國乘坐飛機返澳時，拒絕配合14天的醫學觀察，而家長以子女未成年為由堅決要在居家檢疫，且揚言會把同意書發給媒體，以及諮詢法律意見，隨後在機場爭執將近3小時後才肯合作。對此，澳門傳染防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，醫學觀察是為了居民的健康安全著想，避免社區爆發，民眾一定要積極配合。

▲港珠澳大橋穿梭巴士俗稱「金巴」。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）

另外，澳門目前累積確診為17例，由於最新的幾宗案例都與金巴有關，所以當局宣佈從18日晚上7時起，搭金巴改實名制，如果有人體温高過攝氏37.3度，不可以上車，會交回屬地口岸處理。