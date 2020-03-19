道瓊暴跌1300點！3年來首跌破2萬大關　川普上任後漲幅全沒了

▲自由世界疫情恐慌，經濟恐慌隨之而來，讓川普政府措手不及，也衝擊了川普的連任之路。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股18日走勢再度堪憂，歷經過去一周連連暴跌後，道瓊再重挫1338點，跌破2萬大關，也逼得美國總統川普上任後，至今所有的漲幅都吐了回去。白宮預計會推出新的刺激方案，企圖挽救持續下探的三大指數，但市場仍處在過度恐慌中，川普政府的能力再度受到考驗。

道瓊指數終場暴跌1338.46點，或6.30％，收在19898.92點；那斯達克指數則是下跌344.94點，或4.70％，收在6989.84點；標普500指數重挫131.09點，5.18％，最後以2398.10點作收。

全球新冠肺炎（COVID-19，武漢肺炎）疫情已經擴大到超過20萬人確診，8700多人死亡，各國紛紛祭出封鎖邊境和限制居民出入住家的權利，對航空業、觀光飯店業和服務業等都造成巨大衝擊，導致不少店家直接倒閉。

疫情和經濟恐慌撼動了美股過去3年的成績，漲幅全數回吐，一向視經濟為優先的川普，不但要求國會通過5000億美元的紓困方案，企圖發錢給納稅人刺激消費，也對航空業提出500億元的貸款，但仍然不見成效。

專家估計，疫情不會在夏天結束，但可能會因此放緩，病毒終究會流感化，而人們必須學著和新冠病毒共存，屆時疫苗研發成功就會帶來好消息。全球各地許多民眾及政府仍處在恐慌之中，現在中國已經逐步