與善牧一齊幫助監護兒　社會局幫圓夢成家

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▲台南市政府監護的9歲孩童小芳，將由美國籍台裔夫婦收養，社會局舉辦一場具有特別意義的歡送會祝福她能健康快樂地長大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府監護的9歲孩童小芳，將由美國籍台裔夫婦收養，社會局舉辦一場具有特別意義的歡送會祝福她能健康快樂地長大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府監護的9歲孩童小芳（化名）將由美國籍台裔夫婦收養，社會局在3月17日舉辦一場具有特別意義的歡送會，市長爸爸黃偉哲雖然公務繁忙，仍不忘派員到場祝福小芳，也期盼小芳在收養父母的悉心照顧之下，能健康快樂地長大。

小芳從小父不詳，由母親擔任主要照顧者，在2歲時因母親與同居人常發生激烈爭吵，且同居人多次對小芳施暴，因此由家防中心介入保護並安置於寄養家庭，期間母親照顧功能一直無法提升，考量小芳未來發展，以及維護兒童最佳利益，2017年經法院判決改由台南市政府監護，並由寄養家庭協助照顧。透過社會局與天主教善牧社會福利基金會協助與媒合下，歷經3年終於找到美國的收養爸媽，一圓小芳多年來想有自己家庭的夢想。

▲台南市政府監護的9歲孩童小芳，將由美國籍台裔夫婦收養，社會局舉辦一場具有特別意義的歡送會祝福她能健康快樂地長大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

天主教善牧社會福利基金會透過多年的媒合，順利媒合到美國收養家庭，在多次的視訊會面及收養家庭來臺與小芳互動後，小芳相當喜愛收養父母，並與收養父母互動良好，終於在3月17日這一天，收養父母從美國遠道來台，準備接小芳這位新成員回家；家防中心與寄養父母特別為小芳準備了禮物，小芳帶著期待、興奮之情，以及眾人滿滿的祝福，將飛往另一個美好的國度，與他的新爸爸、新媽媽共同生活，一起寫下人生嶄新的一頁。

市長黃偉哲表示，台南市目前監護兒少共有92名，這些孩子們因家庭發生重大變故或受到不當的照顧，最終經法院裁定停止父母親權，由台南市政府擔任其監護人，黃偉哲也指示家防中心成立監護服務組積極服務，提供生活陪伴與資源挹注，並和照顧單位密切合作，提供適當照顧與情感依附，重拾監護兒對家與家人的認同與歸屬。黃偉哲也表示，如果家庭親職功能一直無法被提升，便會考量爭取孩子們的監護權，為孩子們媒合出養，期待孩子們能享有一個健全的家庭生活，能獲得屬於家庭的溫暖與支持，重新感受不一樣的現在，創造屬於自己的未來！

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