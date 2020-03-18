新竹市道路標線工程車起火　疑強風引燃「後斗工具全燒光」

▲新竹市1輛道路標線工程車，在空軍基地旁施工時，疑似強風不慎引燃車上雜物，一時烈焰衝天。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1輛道路標線工程車，17日下午4時許，在新竹空軍基地北側東大路上作業時，因正在用火融化標線所需的樹指原料時，疑似風吹不慎引燃車上雜物，導致後車斗整個起火燃燒，火勢一發不可收拾，施工人員趕緊通報119求助，新竹市消防局獲報前來灌救，不到10分鐘就將火勢控制住，所幸無人傷亡。

新竹市消防局表示，17日下午4時許，接獲民眾通報，稱在新竹空軍基地北側東大路上，有1輛工程車正在起火燃燒，立即派遣消防隊員前往灌救，消防人員抵達時，整輛工程車後已經燃起熊熊大火，加上風勢助長下，一發不可收拾；在消防人員全力灌救下，不到10分鐘時間將火勢撲滅，但工程車上作業工具也付之一炬。

▲▼火勢不到10分鐘就被控制住，但車後的工具都燒成焦黑。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據施工人員表示，當時人員正在東大路上作道路標線工程，因畫標線須使用融化後的樹脂作為材料，所以車上都有瓦斯點火融化樹脂，卻意外被風吹到旁邊雜物，本來火勢不大，但因為風勢幫忙助長，才會變成不可收拾，所幸沒有人員受傷，至於詳細起火原因，還待鑑識人員釐清中。

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