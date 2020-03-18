苗栗零確診破功！首例「境外移入」疑土耳其團成員　負壓隔離病房治療

▲衛生福利部疾病管制署17日公布的新冠肺炎確診病例，苗栗縣已出現第1例。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣從春節前開設新冠肺炎疫情指揮中心以來，一直保持零確診的情況已經「破功」，衛生福利部疾病管制署17日公布的新冠肺炎本土及境外移入的統計資料，苗栗縣出現第1例確診個案。

中央流行疫情指揮中心表示，17日公布新增10例確診，皆為境外移入個案，其中6人為旅行團群聚感染；北部及中部各增2例，4人皆為3月4日至13日至土耳其旅遊團員，此團15人，已有9人確診；疾管署公布的確診個案地理分布圖上，苗栗確診個案數「破蛋」，已從零確診的深綠色變為淺綠色，個案數變為1；苗栗縣周遭縣市也只剩下新竹市未傳出確診案例。

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苗栗縣衛生局只願意透露此案例為境外移入，目前在負壓隔離病房治療中，也已經掌握患者的接觸史，苗栗縣內醫院針對新冠肺炎疫情一直有妥善的收治計畫及因應方案，民眾不必恐慌。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。