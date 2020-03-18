江啟臣稱「自己是台灣人也是中國人」　陳亭妃嘆票拿到就變了

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣兩岸論述備受矚目，傳出他在網路專訪中，稱自己「是台灣人也是中國人」，對此，民進黨立委陳亭妃18日受訪時感嘆「票拿到就變了」，她認為自己是台灣人絕不是中國人，中國也不是中華民國，直批2020人民用選票教訓國民黨，但國民黨完全沒得到教訓，回歸九二共識路線，才是讓人民覺得最可悲、最沒辦法接受的地方。

江啟臣17日接受國民黨前主席洪秀柱的網路節目專訪，傳出專訪中他提到，中國國民黨是中華民國的開國政黨，對中國國民黨來說，中國就是中華民國。他在台灣出生長大，他是台灣人，而從血源、文化、歷史來看，他也是中國人，從中華民國的憲法來說，他是中華民國國民。

對於江啟臣稱自己「是台灣人也是中國人」，陳亭妃表示，她看到這段訪問時深深嘆了一口氣，認為江啟臣可能忘了，他在競選黨主席時，大家把他跟郝龍斌劃分為二，一個是代表中國的國民黨、一個是代表有台灣新希望的國民黨，可是票拿到了、當選後整個改變了，居然稱自己除了台灣人也是中國人。

「我必須說，我是台灣人，絕對不是中國人，中國不是中華民國，而是中華人民共和國。」陳亭妃強調，今天即使中華民國的國號，我們認為不適合，但它還是台灣的國號。

陳亭妃認為，如果國民黨主席混淆、搞不清自己是台灣人還是中國人，說自己兩個都是，國民黨還是回歸老路， 忘記2020慘敗結果，人民用選票教訓它，但國民黨完全沒得到教訓，還是回歸92共識的路線、回歸中國路線，這才是讓人民覺得最可悲、最沒辦法接受的地方。