新冠肺炎醫藥費要多少？帳單一出「489萬元」…醫生曝：實際更多！

▲治療新冠肺炎的帳單。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢大學人民醫院東院乳腺外科楊青峰醫生近日PO出一份醫藥費的帳單表示，一位新冠肺炎患者醫藥費用為112.9萬元人民幣（約新台幣486.5萬元）！他透露，這是一位年輕的重症患者，因為使用了ECMO（葉克膜），普通患者治療費用不會這麼高。不過，他也表示，「這個費用還是遠遠低於實際花費的。」

據《人民日報》報導，目前，大陸對新冠肺炎患者全程免費治療。大陸30歲的確診患者聶佳住院33天後治癒出院，「直到出院我也不知道花了多少錢。」剛住院時他交了5000元人民幣（約新台幣2.1萬元），住院第4天顯示已欠費1000多元人民幣，但醫院沒有讓他繼續繳費。出院時他還被告知，墊付的5000元人民幣將返還。

那可能聶佳所描述的僅僅是代表了許多輕症患者的情況，那重症患者醫藥費要多少呢？「1,128,739.66元人民幣！」 武漢大學人民醫院東院乳腺外科楊青峰醫生3月15日晚發佈微博稱，一位新冠肺炎患者醫藥費用高達112.9萬元人民幣。

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透社）

這是一個怎樣的病例？為什麼醫療費用會上百萬？楊青峰醫生表示，這是一位年輕的新型冠狀病毒肺炎危重症患者，目前還在住院治療，具體各項醫療費用還沒最後結算，「之所以費用這麼高，是由於用了葉克膜，普通患者治療費用不會有這麼高。」

據了解，一般使用一次葉克膜約需要10萬元人民幣（約新台幣43萬元），但這樣的患者一般都在ICU治療。ICU的費用與所給予的診治和護理措施有關，大陸大多數ICU的費用每天數千至2萬元人民幣。該醫生表示，「如果病程長，確實是一筆不小的費用。」

不過，他同時表示，其實這個費用是遠遠低於實際的花費，「因為醫生的防護服好多是國外高額運費捐贈過來的，國內口罩、防護服現在的價格也高了；此外還有包括從外地調醫護人員過來的食宿、補貼、醫護人員的撫恤金等等，其實根本算不清…。」