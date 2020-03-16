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美軍再秀肌肉！羅斯福號航母戰鬥群經南海　與陸戰隊聯合演訓

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▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

▲據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。（圖／取自USPACFLT網站，下同）

記者陳政錄／綜合報導

繼上週美海軍驅逐艦過境南海，駛進西沙群島範圍，引起中共解放軍強烈反彈後，3月15日，美軍太平洋艦隊羅斯福號航母戰鬥群，與美利堅號兩棲攻擊艦再度於南海航行，並展開了聯合演訓。美軍表示，這是可以部署在世界任何地方的力量；中方則將其解讀為，美國海軍在南海最新的「秀肌肉」挑釁行為。

美軍太平洋艦隊（USPACFLT）由美國印太司令部指揮，母港為夏威夷珍珠港，以第3和第7艦隊為核心兵力。

▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

據USPACFLT當地時間15日公告的消息來看，隸屬美軍第7艦隊的羅斯福號航母（ CVN 71 ），與美利堅號兩棲攻擊艦（ LHD 6 ）、綠灣號兩棲船塢登陸艦，以及兩艘阿利伯克級驅逐艦和一艘提康德羅加級巡洋艦組成編隊，在南海海域上展開航行訓練。

過程中，羅斯福號航母還在南海進行了艦載機的起降訓練。USPACFLT指稱，海軍海軍陸戰隊作為遠征打擊部隊作戰，將羅斯福號航母打擊小組的戰鬥力，與美國遠征打擊小組和第31海軍遠征部隊的靈活能力相結合。

據環時網報導，參與本次演訓的美國軍艦，多為去年底到今年初之間，才被部署到美國太平洋艦隊下轄的第七艦隊作戰區域。其中美利堅號是美軍現役最先進的兩棲攻擊艦，搭載有F-35戰鬥機和MV-22「魚鷹」運輸機。

▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

在此之前，美軍麥坎貝爾號（USS McCampbell）驅逐艦曾於3月10日過境南海，並駛進西沙群島範圍，引起中共解放軍反彈，南部戰區發言人李華敏批評「威脅南海和平穩定」，國防部新聞發言人任國強也稱，美方是國際法和國際規則的破壞者，是南海和平穩定的攪局者。

►我沒有遲到，是時間遲到了！ ►腦公！你不可以賴帳喔

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