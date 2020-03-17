長征七號甲發射失利　北斗3號構成完全再推遲

▲201發射工位迴轉平台全數打開，準備發射長征七號甲運載火箭。（圖／翻攝自微博／新浪軍事）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸在16日晚間21時34分利用長征七號甲運載火箭，在海南文昌航天發射場將試驗衛星六號發射升空，微博上傳出許多消息指稱火箭順利發射升空，但《新華社》在晚間11時12分報導，在發射過程中出現異常，導致任務失敗，後續專家將對故障原因進行調查和分析。

長征七號甲運載火箭全箭總長60.13公尺，芯一、二級直徑3.35公尺，芯三級直徑3公尺，單個助推器直徑2.25公尺，火箭起飛品質約573公噸，是由中國航天科技集團公司研製的新一代中型高軌三級液體燃料捆綁式運載火箭，主要用於高軌道衛星發射任務，填補中國航天對地球同步轉移軌道5.5到7噸的運力空白，繼承了長征七號的液氧煤油助推器、芯一級和芯二級，並在這個基礎上增加了長征三號甲運載火箭氫氧芯三級。

▲北斗三號於2015年開始建設。（圖／翻攝自新華網）

自2007年起，中國進行了39次發射，計畫將54顆北斗導航衛星送入軌道，最近一次是在9日從西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭，將北斗三號系統第2顆地球靜止軌道衛星被送入預定軌道。

大陸以「三步走」戰略發展北斗系統，首先以2顆衛星構成北斗一號系統，提供大陸境內服務；接著用16顆衛星組成北斗二號系統，克服1號的缺點，在定位、測速、授時、通訊服務的精度上都有更進一步的提升，服務範圍涵蓋亞太大部分地區，南緯55度到北緯55度、東經55度到東經180度都是服務範圍；最後就是北斗3號，由30顆衛星組成，達到為全球用戶提供定位、導航、授時服務的目的。