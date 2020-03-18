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「反應快」值得學習！日本沖繩電視台大讚台灣防疫

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▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社東京18日綜合外電報導

台灣在這一波2019冠狀病毒疾病防疫成效有目共睹，讓鄰近的日本沖繩也很好奇，日本琉球朝日放送（QAB）製作專題介紹，台灣政府防疫對策對比日本政府迅速，值得學習。

琉球朝日放送昨天播出一則專題介紹台灣防疫對策，認為日本有可以借鏡之處。

報導指出，台灣擁有約2350萬人口，目前感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的病例數為59人、死者僅1人；對比日本截至15日的數字，病例數為809人、死亡人數為24人。

台灣政府從很早的階段就開始關注中國武漢發生的肺炎疫情，在境內還沒有任何感染者的1月15日，就指定為法定傳染病；日本到了1月28日才指定。

台灣在1月20日就設置中央流行疫情指揮中心，日本是在1月30日才設置傳染病對策本部；台灣2月6日就禁止郵輪泊靠，並禁止中國全境人士入境台灣。

除了台灣政府的對策迅速，民間也在政府指示下提出因應對策。台北捷運台北車站的剪票口，設置了熱成像攝影機，確認往來乘客體溫，超過攝氏38度就無法搭乘。

其他的公共設施也必須設置消毒液及量測進出人士體溫，購物商場等地一樣設置消毒液，用餐消費者也必須接受量測體溫與消毒。

台灣從小學到大學的校門口，每日都實施量測體溫等措施，徹底貫徹消毒工作與健康管理。

報導也提出台灣善用社群網站等管道，宣傳詳細的防疫資訊。

報導特別介紹日前發生2019冠狀病毒疾病群聚感染的鑽石公主號泊靠台灣時，政府將下船旅客曾經造訪的地區做成地圖，再傳送到民眾手機上，呼籲大家留意。

因應口罩供不應求，台灣政府也規定口罩只能到各藥局購買，成人每週限購3枚、兒童每週限購5枚。

台灣政府也跟民間企業合作開發出專用APP，可清楚知道各藥局的口罩庫存狀況；透過另外的APP甚至可以直接預購口罩。

報導指出，台灣對防疫做到如此徹底的背景，是民眾對防疫意識相當高。對很多台灣人來說，17年前發生的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，是忘不了的一段過去。

報導也提到，台灣無法加入世界衛生組織（WHO），但比WHO更早以自己的防疫判斷與經驗，努力防止疫情蔓延。

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