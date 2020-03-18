台大繁星推薦錄取352人　68人採計科目滿級分

▲今年大學繁星提供16,110個招生名額。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學繁星推薦今（18日）放榜，台灣大學註冊組主任李宏森指出，今年台大繁星推薦提供350個一般生名額，最後錄取352人，主要是電機系、藥學系增額錄取各一人。值得注意的是，今年台大發揮繁星精神，有2所高中首度有學生錄取台大，分別為苗栗縣立大同高中錄取森林系、台中市立龍津高中錄取農經系。

今年大學繁星推薦有68所大學1,787個學系參加招生，共提供16,110個招生名額，及1,965個原住民外加名額。甄選會指出，今年第1類至第7類招生缺額1,280個，較去年1,834個，減少554個。另外，8個校系有增額錄取情形，各增額錄取1名。

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▲台灣大學註冊組主任李宏森。（圖／記者崔至雲攝）

李宏森指出，今年台大所有錄取的學生當中（含外加），62％學生都是校排前1%， 85%的學生是校排前3%，最低校排考上台大的，則落在第16％。

另外，李宏森進一步指出，今年第一到第8類共有68人採計科目為滿級分，比去年64人增加4人，採計4科滿級分為59人，採計3科滿級分為9人，醫牙滿級分則有25人。雖然滿級分學生仍青睞醫、牙科系，但圖資、經濟、中文、化學等皆有滿級分生。