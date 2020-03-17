台大宣布：100人以上課程4/6起採遠距教學　期中、期末考取消？校方回應了

▲台灣大學。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，為避免在教室上課恐引發群聚感染，台灣大學對此也宣布，4月6日起，修課學生人數達100人以上的大型課程將採遠距教學。台大強調，未來隨著疫情發展，也會逐步考慮讓所有課程都做線上學習，至於，期中、期末考取消與否，則要視疫情發展進行評估。

台大校方規劃，擬定修課學生人數達100人以上的大型課程數位化方案，自4月6日起將採遠距教學，修課學生可依開課單位、授課老師通知，確認遠距教學的確切時間。錄製課程內容除上傳NTU COOL數位教學平台外，教務處也將提供授課老師的U Webinar和U Meeting的平台帳號。

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▲台大教務長丁詩同。（圖／記者賴文萱攝）

台大教務長丁詩同表示，線上學習是依照疫情發展執行，3周前就有預先跟老師預告，有可能會執行遠距教學方式，之前台大也已訓練老師在課程的錄播、同步及非同步遠距教學的技能，昨天也再次跟老師強調一次，讓老師清楚知道台大有決心要做。

台大統計，目前修課學生人數達100人以上的課程，共有279個，未來將視疫情情況，也許50人以上或所有課程都會做線上學習。丁詩同強調，台灣必須要做好這樣的準備，台大更應該要提早做好，目前也鼓勵所有老師都可以先試試看怎麼做，讓老師有相關基礎。

不過，中原大學昨已先開第一槍宣布，自3月24日起學校課程全部（含研究所）改採「類似非同步遠距教學（無面授）」之彈性教學方式授課。同時，也取消期中、期末集中排考，成績評量改以報告、作業、討論、線上考試等彈性方式為之。丁詩同對此表示，中原大學很有勇氣，但台大是否跟進期中、期末考取消？仍要視疫情發展而定，但台大鼓勵老師對學生的評鑑，別僅僅是用考試方式，也可以採報告方式處理，或者提出有創意的考試方式，例如，讓學生把考試題目帶回家做，鼓勵用不同創新的方式做評量。

▲中原大學24日起改採改採「類似非同步遠距教學（無面授）」之彈性教學方式授課。（圖／讀者提供）

根據中原大學發出的公文內容，體育課統一教學內容為「維護疫情間之體能健康」，評量成績以學生達到自訂之「自我健康目標」或報告為依據。上課日程、課程單元目標及內容，都依原「課程計畫」進行。

另外，實驗課、實作課、語言、音樂等課程，若需同步教學，請向教師教學發展中心申請「U簡報」或「Zoom」(雲端視訊會議)」運用。在國外的交換生、實習生，如欲選課須在3月23日前，於本校官網「防疫專區一赴國外交換或實習學生選課作業」完成。

▲中原大學表示，取消期中、期末集中排考，成績評量改以報告、作業等彈性方式為之。（圖／中原大學提供）



中原大學向《ETtoday新聞雲》說明，類非同步遠距教學，是老師會先用錄影方式，或將各項教材數位化，學生再藉此學習。