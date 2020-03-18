疫情期工資照發！復工後遭求補時數　他崩潰：要20幾天加班3小時

▲疫情期間工資照發，復工後員工被要求加班補工時。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，廣東廈門一名李先生所在的公司因為疫情延後開工，2月份工資照發。公司在復工後卻發出休假補充說明，決定員工的放假工時不在發放工時裡面，要在後續加班工時中抵扣。考勤中顯示，大多數員工都要再補80多個小時。

綜合陸媒報導，李先生表示，公司說6月份之前能加班補上（工時）就發錢，如果補不了就延期到8月份補，補不了的話就要扣錢，照這樣的情況，每天都要額外從晚上6點幹到9點鐘，每天加班3個小時，大概要20幾天（才能補回來）。

公司負責人說，雖然2月份發了工資給工人，但為了企業生存，員工還是得補回這個時間。至於國家是否有相關規定，公司表示並不清楚。

法律界人士認為，政府要求停工停產的話，企業在一個月的正常支付週期內，是適當以正常標準去支付工資的，超過一個月的時間，可按照廣州市最低標準的八折去支付工資，復工復產後，如果單位要安排員工去補相應的工時的話，超出正常的工作時間，仍然是應當按照加班的標準計算。

網友得知後紛紛留言，「那也沒錯吧」、「不上班，照發工資，上班後把那個月工資的工時加班補回來，這有什麼錯？」、「畢竟企業也是要營利的」、「互相理解吧，不然企業垮了連工作崗位都沒了」、「不能一味的要求企業承擔全部損失，真的沒有多少企業能經得起」。