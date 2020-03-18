大陸17日新增13確診「12例境外輸入」　湖北新增疑似病例「歸0」

▲新冠肺炎防疫。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎在全球已有18萬人確診，而大陸疫情已逐漸趨緩。根據大陸國家衛健委消息，大陸17日新增13例確診，其中12例為境外輸入，而湖北疑似新增病例更為0。

截至3月17日24時，大陸新增確診病例13例、死亡病例11例、新增疑似病例21例，累計死亡病例3237例，累計報告確診病例80894例，現有疑似病例119例。

湖北新增確診病例1例（武漢1例），新增治愈出院病例896例（武漢812例），新增死亡病例11例（武漢10例），現有確診病例7795例（武漢7483例），其中重症病例2580例（武漢2514例）。累計治愈出院病例56883例（武漢40032例），累計死亡病例3122例（武漢2490例），累計確診病例67800例（武漢50005例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

3月17日0—24時，新增報告境外輸入確診病例12例（廣東5例，北京3例，上海3例，四川1例）。截至3月17日24時，累計報告境外輸入確診病例155例。

累計收到港澳台通報確診病例257例：香港特別行政區167例（出院92例，死亡4例），澳門特別行政區13例（出院10例），台灣77例（出院22例，死亡1例）。

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