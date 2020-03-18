張榮發遺囑手稿曝光！「關鍵3伏筆」認證有效　張國煒獨得140億

圖、文／鏡週刊

長榮集團創辦人張榮發2016年過世後，留下一張「四子單獨繼承」的遺囑，引爆大房3個兒子與二房獨子張國煒決裂的遺囑攻防戰，大房三哥張國政無法接受父親生前的安排，2018年對老四張國煒提出遺囑無效之訴，歷經2年審理，一審台北地院法官認為遺囑的確是張榮發生前所立，16日判決遺囑有效，張國煒勝訴。

▲張榮發2016年過世，遺產風波至今未平息，不僅大房二房分裂，大房也分成2派爭產。（圖／鏡週刊提供，下同）

3月16日下午2點10分，台北地院家事法庭，針對長榮集團創辦人張榮發遺囑效力案作出宣判，判決「原告之訴駁回」，等同於認定張榮發生前留下「四子單獨繼承」的遺囑有效，張國煒勝訴，將來若全案確定，張國煒預計可穩獲約140億元遺產。

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一旦全案確定，張榮發所有法定繼承人，包括已故大房張林金枝所生4名子女：長子張國華、次子張國明、三子張國政、已過世的女兒張淑華（由子女繼承），與二房李玉美及其獨子張國煒等6人，可以均分一半遺產特留分部分，另一半再由張國煒獨得，他共可分得遺產的約58.3％（12分之7）。

本刊調查，張榮發2016年一月過世後，由遺囑執行人向國稅局申報的遺產總額約240億餘元，其中國內遺產約67億餘元，由於目前繼承人對金額仍有意見，因此尚未完成核課繳稅，遺產仍無法進行分割分配，若暫以此數額計算，6位繼承人中，張國煒扣除要保留給另4位每人各12分之1的特留分，他可以分到12分之7、約140億餘元，其餘的100餘億元，再由大房子女與二房妻子李玉美均分，每人約可分得20億元左右。

張榮發在遺囑中最後寫下希望眾子女及孫輩們，皆能和睦相處，互相照顧。老四張國煒出走創辦星宇航空已順利開航，老大支持的專業經理人經營長榮集團，也有穩健表現。如今面對武漢肺炎衝擊，2房子女各自的事業都正嚴陣以待，如何實現張榮發生前的遺願「和睦相處，互相照顧」，正考驗著大房與二房共4個兒子的智慧。

長榮集團創辦人張榮發生前立下「密封遺囑」，指定二房獨子（老四）獨得所有遺產及擔任總裁，大房三子張國政認為父親張榮發生前在精神狀態無法自主的情況下，立下由張國煒獨得所有遺產及擔任集團總裁的遺囑無效，並未獲得法官認同，一審遭台北地院判敗訴，影響官司勝敗的，是張榮發在遺囑上親自簽名、親口說要辦遺囑及請來法院所屬民間公證人到場公證三大關鍵，最後，筆跡也經調查局鑑定認為是親簽。

台北地院審理認為，依據醫院的診斷、病歷資料與證人說詞，張榮發2014年12月在台北市民生東路家中立下遺囑時，神智狀態相當正常，當時他健康不佳雖多次住院，但精神狀態仍不錯，當時在長榮集團老臣柯麗卿等4人見證下，由總裁特助劉孟芬代筆寫下遺囑，並有公證人在場依法公證，公證人也出庭表示，當時親眼看著張榮發親手將遺囑密封，密封處及每頁封縫處，張榮發也一一簽名，張榮發還核對證人的身分證，思緒相當清楚。

因張榮發在遺囑上親自簽名再密封，符合「密封遺囑」的相關法定要件，本刊調查，此案經調查局鑑定，筆跡是張榮發親簽，法官認定遺囑有效，駁回老三張國政的請求。知情人士指出，至於《民法》規定「特留分」要分給其他法定繼承人部分，雖須獲得保障，但此為日後遺產分割才要處理的問題，並不影響本案遺囑效力。

《民法》第1189條規定，遺囑分成5種，第一種是被繼承人生前自己寫的「自書遺囑」，除了親自寫及簽名外，也要寫下年月日；第二種是「公證遺囑」，要由二人以上見證人，在公證人前口述遺囑意旨，由公證人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，記明年、月、日，由公證人、見證人及遺囑人同行簽名，或按指印。

第三種是「密封遺囑」，立遺囑人要在二個證人面前立下再簽名後將遺囑密封，封縫處也要簽名，也要有公證人在場見證是當事人親封；第四替是「代筆遺囑」，要由立遺囑人指定3人以上見證人，由立遺囑人口述遺囑意旨，使見證人中之一人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後簽名；第五種是「口授遺囑」，當事人若有命危等緊急時，可以筆記口授或錄音口授遺囑，也要由立遺囑人指定2人以上見證人立下口授遺囑。

張榮發立下的遺囑，屬於「密封遺囑」，通常是當事人基於「保密性」，希望遺囑在他過世後才公布，因此以立下後密封，張榮發生前在家中立遺囑時，依據醫院證明及在場者作證，他的識非常清楚，並沒有遺囑無效的情形。



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