　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

水泥廠未作業　員工不慎啟動設備機台造成空污遭開罸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲楊梅幸福水泥污染，環保局稽查開罰

▲楊梅幸福水泥污染，環保局稽查開罰。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區幸福水泥廠17日因進行維護機台保養作業，不慎啟動機台運作設備，導致製程中粒狀空氣污染物飛散於空氣中，嚴重影響附近居民生活品質，環保局立刻趕赴現場稽查，該廠未依時間內向環保局通報，依空氣污染防制法第33條規定告發，最高可處新臺幣二千萬以下，十萬元以上罰鍰。

▲楊梅幸福水泥污染，環保局稽查開罰

▲楊梅幸福水泥廠今日未作業，因員工不慎啟動設備機台，造成空污遭重罸。（圖／環保局提供）

楊梅地區民眾陳情水泥廠產生大量粒狀污染物，並於網路群組發布相關訊息，環保局隨派員前往稽查，稽查人員火速於半小時內抵達，現場今日並未作業，主要為員工不慎啟動設備機台，導致製程中的設備運作而產生大量粒狀性空氣污染物，引起附近居民恐慌！

經稽查後發現該公司並未於1小時內向主管機關通報，當場核已違反空氣污染防制法第33條規定，環保依法告發，最高可裁罰新臺幣二千萬元以下罰鍰。環保局表示，相關業者無論運作與否，只要產生大量空氣污染物，業者應於1小時內通報主管機關外，同時要採取相關緊急應變措施，以維護空氣品質。未遵循法令規定者，環保局會依法開罰。污染狀況往往稍縱即逝，呼籲民眾若有發現污染情事，請立即撥打1999市民專線通報，環保局將立即派員前往稽查，以有效掌握違法跡證，避免與降低污染情形擴大。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
新冠肺炎全球確診破18萬！最新研究：「這血型」相對不易感染
女碩士生與「確診病例」同場合　南部37名國立碩班生停課2週
被質疑「台灣蓋牌」！陳時中罕見怒了　國外數據曝：打爆一堆國家
道瓊早盤跌破「2萬點大關」！美股吐回漲幅…持續下跌中
范植偉突轉發王心凌影片！頹廢蓄鬍「邊直播邊抽菸」畫面曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

水泥廠未作業　員工不慎啟動設備機台造成空污遭開罸

銀行沒有鈔票？　中壢月眉「樹木銀行」闢建公園4月啟用

視察口罩國家隊「瀧澤科技」　鄭文燦：4月上旬日產能達1300萬片

因應新冠肺炎疫情　金門大學祭4措施防群聚感染

桃園義交大隊致贈防疫物資　平鎮警正妹揪甘心對抗疫情

「爸爸救我」詐騙老梗　水林農會行員機警通報助7旬翁保住68萬

台東防疫停課不停學　饒慶鈴贈口罩套予廚工把關學校午餐衛生

肺炎疫情削減弱勢家庭收入　立委許淑華＆會計師公會捐愛心米

台東平房住宅火警　32歲母及6個月兒當場身亡

與「案75確診男大生」用餐！同學發燒37.8度…第1次篩檢結果晚間出爐

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

水泥廠未作業　員工不慎啟動設備機台造成空污遭開罸

銀行沒有鈔票？　中壢月眉「樹木銀行」闢建公園4月啟用

視察口罩國家隊「瀧澤科技」　鄭文燦：4月上旬日產能達1300萬片

因應新冠肺炎疫情　金門大學祭4措施防群聚感染

桃園義交大隊致贈防疫物資　平鎮警正妹揪甘心對抗疫情

「爸爸救我」詐騙老梗　水林農會行員機警通報助7旬翁保住68萬

台東防疫停課不停學　饒慶鈴贈口罩套予廚工把關學校午餐衛生

肺炎疫情削減弱勢家庭收入　立委許淑華＆會計師公會捐愛心米

台東平房住宅火警　32歲母及6個月兒當場身亡

與「案75確診男大生」用餐！同學發燒37.8度…第1次篩檢結果晚間出爐

覺得自己戀愛運很差？「感情不順」的女生都有這3大特點

水泥廠未作業　員工不慎啟動設備機台造成空污遭開罸

「酸民文化必須一直存在！」　鍾明軒批過度保護：現代人太玻璃心

獨／高雄恐怖2人組盯上幼稚園！隨機強開車門　家長嚇壞狂踩油門

濃厚魚介拉麵首次登台　麵屋一燈四週年推3款新拉麵

雷／《戀愛》佐藤健「壞壞眼神」：什麼都做了！　經典三吻戲撩功全開⋯網嗨：今晚睡不著！

沒公布妻子懷孕「直接PO女兒出生」！　陳赫喜迎二胎：感謝所有的美好

中職／不投沒必要壞球　江辰晏調整心態備戰

銀行沒有鈔票？　中壢月眉「樹木銀行」闢建公園4月啟用

新冠肺炎全球確診破18萬！最新研究：O型血人群相對不易感染

地方熱門新聞

揪里民爽玩西班牙　新北里長接電話了

苗栗瘋傳確診封院！院方緊急回應

南部國立大學學生確診新冠肺炎

他拾金不眛竟挨告　失主Po文回應

排口罩發號碼牌被罵爆　藥局不發了

南部某大學出現疑似病例　台南市議長說話了

社工車卡爛泥一旁竄出眼鏡蛇　警助脫困滿身泥

台大雲林分院即日起進出一律大門查驗通關

議員要求青埔新建案　施設天然氣管線

鄭文燦視察口罩國家隊「瀧澤科技」

台東縣查核成功鎮養牛戶　再不改善就沒收

口罩在家輕鬆購　實名制2.0 網路預購上路

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

桃園義交大隊贈物資 正妹女警開心對抗疫情

更多熱門

相關新聞

酒醉謊報武漢回　消防隊被騙罰1600

酒醉謊報武漢回　消防隊被騙罰1600

苗栗縣苑裡鎮1名鄭姓男子，酒後向消防人員報案，指稱自己剛從中國湖北返台，出現發燒、咳嗽症狀；消防人員如臨大敵，小心翼翼前往處理；抵達時發現男子當時已經酒醉，且鄭男家人也坦言鄭男根本最近沒去湖北，消防人員也當場開出1600元罰單，給鄭男警惕。

南韓衛星千里眼2B　找東北亞空污源

南韓衛星千里眼2B　找東北亞空污源

擅傳疫情資訊罰300萬！陳時中：真假都罰

擅傳疫情資訊罰300萬！陳時中：真假都罰

南市托嬰中心涉虐童　2保母1離職1暫停照顧

南市托嬰中心涉虐童　2保母1離職1暫停照顧

居家檢疫趴趴走　苗縣府開罰1萬元

居家檢疫趴趴走　苗縣府開罰1萬元

關鍵字：

楊梅幸福水泥空氣污染開罰

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

快訊／新冠肺炎再添10例創新高！

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

他2年後又巧遇哀怨汪性感顧機車

林綺芳稱「不後悔」：我做錯了什麼？

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

更多

最夯影音

更多
《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面