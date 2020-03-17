水泥廠未作業　員工不慎啟動設備機台造成空污遭開罸

▲楊梅幸福水泥污染，環保局稽查開罰。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區幸福水泥廠17日因進行維護機台保養作業，不慎啟動機台運作設備，導致製程中粒狀空氣污染物飛散於空氣中，嚴重影響附近居民生活品質，環保局立刻趕赴現場稽查，該廠未依時間內向環保局通報，依空氣污染防制法第33條規定告發，最高可處新臺幣二千萬以下，十萬元以上罰鍰。

▲楊梅幸福水泥廠今日未作業，因員工不慎啟動設備機台，造成空污遭重罸。（圖／環保局提供）

楊梅地區民眾陳情水泥廠產生大量粒狀污染物，並於網路群組發布相關訊息，環保局隨派員前往稽查，稽查人員火速於半小時內抵達，現場今日並未作業，主要為員工不慎啟動設備機台，導致製程中的設備運作而產生大量粒狀性空氣污染物，引起附近居民恐慌！

經稽查後發現該公司並未於1小時內向主管機關通報，當場核已違反空氣污染防制法第33條規定，環保依法告發，最高可裁罰新臺幣二千萬元以下罰鍰。環保局表示，相關業者無論運作與否，只要產生大量空氣污染物，業者應於1小時內通報主管機關外，同時要採取相關緊急應變措施，以維護空氣品質。未遵循法令規定者，環保局會依法開罰。污染狀況往往稍縱即逝，呼籲民眾若有發現污染情事，請立即撥打1999市民專線通報，環保局將立即派員前往稽查，以有效掌握違法跡證，避免與降低污染情形擴大。

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