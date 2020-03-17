　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港失去25年「全球最自由經濟體」寶座　被新加坡取代！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港1208國際人權日遊行,反送中,反修例。（圖／路透社）

▲香港經濟在「反修例」風波影響下嚴重衰退。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國傳統基金會（Heritage Foundation）17日公布「2020年經濟自由度指數」（Index of Economic Freedom），香港25年來首次從第一名跌落至第二名，分數從從90.2分下降至89.1分，被新加坡超過，失去「全球最自由經濟體」寶座。

▼「2020年經濟自由度指數」部分排名。（圖／美國傳統基金會）

▲▼2020年經濟自由度指數。（圖／翻攝美國傳統基金會）

「經濟自由度指數」排名在1995年設立，香港一直以來都佔據第一名的寶座，但去年受「反修例」風波影響，首次跌到第二名，經濟活動在數月的政治動亂、暴力衝突中受到阻礙，並加劇了人們對大陸干涉的恐懼。

報告指出，長期的政治及社會動盪，削弱了香港作為全球營商最佳地點之一的地位，也阻礙了投資流入，與安全相關的不穩定因素，更破壞了原本良好的投資環境。

▼香港曾蟬聯25年「全球最自由經濟體」寶座。（圖／CFP）

▲▼香港。（圖／CFP）

報告提到，香港在貿易、旅遊及金融方面，與大陸的融合程度日益上升，為香港經濟自由帶來的風險也相應增加。

不過，報告也強調，即使遇到了一些麻煩，但香港仍是亞洲最重要的金融與貿易中心。

另外，台灣今年位列第11名，分數從去年的77.3分下降至77.1分。報告指出，雖然大陸以外交手段孤立台灣，對台灣在海外市場的發展施壓，但台灣在2019年簡化了外商投資的申請流程，這將增加高水準外商的投資意願，此外，台灣的總體得分也較同費為其它國家的平均水平。

▼新加坡首次成為「全球最自由經濟體」。（圖／CFP）

▲▼新加坡。（圖／路透）

ET快訊
快訊／台東住宅惡火！「32歲媽、6月大男嬰」慘燒成焦屍
獨／南部碩生接觸確診患者　同修3課同學停課14天
新北里長返台「行李多2袋duty free」畫面曝　網怒開轟
疫情延燒經濟　蘇貞昌同意暫緩追繳學貸1年
案75南部大學生「聚餐友人發燒37.8度」　收治負壓隔離病房
新冠肺炎新增10例境外移入　6人為旅行團群聚感染
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

弄丟「最自由經濟體」寶座　港府：香港有制度優勢「實力仍強勁」

中國完成「法匹拉韋」臨床　科技部：療效良好、建議納入方案

美助卿刊文稱「中國軍民融合戰略」構成威脅　耿爽：罔顧事實，惡意歪曲

末日早晨？黑龍江虎林市驚見3個太陽！持續近一小時

不想隔離死在家裡！　留義學生全程戴口罩...轉機30小時不吃不喝

囤1800桶醫用酒精「到貨當天就被逮」　她被重判三年半下場出爐

新冠疫苗團隊招募受試者　陸專家：按5種技術路線緊急研發

香港失去25年「全球最自由經濟體」寶座　被新加坡取代！

樓下車莫名被「3樓洗衣機」砸毀　洗好衣服四散...酒醉男：和太太吵架

都扛過去了！　陝西醫護隊淚別武漢：真的挺難的

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

弄丟「最自由經濟體」寶座　港府：香港有制度優勢「實力仍強勁」

中國完成「法匹拉韋」臨床　科技部：療效良好、建議納入方案

美助卿刊文稱「中國軍民融合戰略」構成威脅　耿爽：罔顧事實，惡意歪曲

末日早晨？黑龍江虎林市驚見3個太陽！持續近一小時

不想隔離死在家裡！　留義學生全程戴口罩...轉機30小時不吃不喝

囤1800桶醫用酒精「到貨當天就被逮」　她被重判三年半下場出爐

新冠疫苗團隊招募受試者　陸專家：按5種技術路線緊急研發

香港失去25年「全球最自由經濟體」寶座　被新加坡取代！

樓下車莫名被「3樓洗衣機」砸毀　洗好衣服四散...酒醉男：和太太吵架

都扛過去了！　陝西醫護隊淚別武漢：真的挺難的

與「案75確診男大生」用餐！同學發燒37.5度…第1次篩檢結果晚間出爐

中職／潘威倫轉任中繼？　餅總：沒有這個想法

【懶人包】新冠肺炎延燒　車廠停工＆賽事異動一次看懂

3折！台北圓山飯店「2雙人房、4早餐含密道券」6,869元起

第三級警告國家飆增！PTT驚列「5國家沒升」...確診都破百　網喊：還不快封

基因害的！醫曝女性肺癌「3大元兇」...快贏過老菸腔

斜槓事業為生活上妝　李明川推新書「聯名飯店下午茶」

討論「禁師生出國是否合理？」法律系學生要務實點！

范少勳、林哲熹耍默契穿同款　原來小鮮肉秘密藏在鞋子裡

防疫升級　北市：3/23起國中小校園平日不對外開放

大陸熱門新聞

「你後悔認識我嗎？」　確診護理師哭著打電話給老公

武漢封城逼殺輕症者　妻收病危通知

住華南海鮮市場43天　一家四口沒被感染

武漢：所有境外返回人員集中隔離14天，費用自理

登機前狂嗑退燒藥！她成功通關病毒恐怖擴散

港驚現「紅褲壯漢」一打五

1男載5女！真理褲妹前後包夾　騎士好無奈

「台灣有一群人在討好洋爸爸」　邱毅：可以吃香喝辣啊

隔離要喝礦泉水！她怒嗆：保障人權

訓斥吹哨人官員被起底　擁加國籍

外媒：大陸全國兩會計劃於4月底5月初召開

「一路轉機、搭高鐵」20歲男到家無症狀確診

比亞迪做口罩　日產量500萬片

大陸大使怒批美國：浪費中方用生命贏來的寶貴時間

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

快訊／新冠肺炎再添10例創新高！

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

他2年後又巧遇哀怨汪性感顧機車

17例全部境外移入　台人打壞好牌

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

更多

最夯影音

更多
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面