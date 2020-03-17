香港失去25年「全球最自由經濟體」寶座　被新加坡取代！

▲香港經濟在「反修例」風波影響下嚴重衰退。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國傳統基金會（Heritage Foundation）17日公布「2020年經濟自由度指數」（Index of Economic Freedom），香港25年來首次從第一名跌落至第二名，分數從從90.2分下降至89.1分，被新加坡超過，失去「全球最自由經濟體」寶座。

▼「2020年經濟自由度指數」部分排名。（圖／美國傳統基金會）



「經濟自由度指數」排名在1995年設立，香港一直以來都佔據第一名的寶座，但去年受「反修例」風波影響，首次跌到第二名，經濟活動在數月的政治動亂、暴力衝突中受到阻礙，並加劇了人們對大陸干涉的恐懼。



報告指出，長期的政治及社會動盪，削弱了香港作為全球營商最佳地點之一的地位，也阻礙了投資流入，與安全相關的不穩定因素，更破壞了原本良好的投資環境。

▼香港曾蟬聯25年「全球最自由經濟體」寶座。（圖／CFP）



報告提到，香港在貿易、旅遊及金融方面，與大陸的融合程度日益上升，為香港經濟自由帶來的風險也相應增加。

不過，報告也強調，即使遇到了一些麻煩，但香港仍是亞洲最重要的金融與貿易中心。

另外，台灣今年位列第11名，分數從去年的77.3分下降至77.1分。報告指出，雖然大陸以外交手段孤立台灣，對台灣在海外市場的發展施壓，但台灣在2019年簡化了外商投資的申請流程，這將增加高水準外商的投資意願，此外，台灣的總體得分也較同費為其它國家的平均水平。

▼新加坡首次成為「全球最自由經濟體」。（圖／CFP）

