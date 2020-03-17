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全球疫情升溫！　三級旅遊警告區外國人來台「取消入境免簽」

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會 圖／記者黃國霖 攝

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（17）日將亞洲日本、北韓、菲律賓、泰國等亞洲19國，以及東歐摩爾多瓦，美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等3州，提升旅遊疫情建議至第三集警告，提醒國人避免至當地進行非必要旅遊。指揮官陳時中表示，會取消三級區域非外國人入境免簽，除非經過外館同意才會放行，但仍需居家檢疫14天。

指揮中心提醒，國人應避免至上述國家及地區進行所有非必要旅遊；另於台灣時間3月17日16時起，已登機者加強自主健康管理14天，尚未登機者入境後需居家檢疫14天。

此外，美國除上述3州外，其他州之旅遊疫情建議則升至第二級警示(Alert)，提醒民眾前往當地應採取加強防護措施，返國後需落實14天自主健康管理。

請繼續往下閱讀...

陳時中另強調，今起也有取消外國人免簽入境，除非是有特殊理由，經過外館同意後才會放行，但來台後仍需居家檢疫14天。

▲▼境外移入個案感染地分布圖。（圖／指揮中心提供）

▲境外移入個案感染地分布圖。（圖／指揮中心提供）

今日升級為第三級警告的國家與地區分別為：

亞洲：日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。(共19國)

東歐：摩爾多瓦。

美國：華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州。

▲▼確診個案總表。（圖／指揮中心提供）

▲確診個案總表。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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