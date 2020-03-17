禁出國引法律口水戰　林昶佐盼總統發「緊急命令」防疫

▲無黨籍立委林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎全球大流行，中央流行疫情指揮中心15日起連兩天宣布多起「境外移入」確診案例，為防止疫情擴散，除許多地方政府陸續禁止高中職以下師生出國之外，朝野也都呼籲民眾非必要不要出國，但此舉卻被認為法源依據不足。對此無黨籍立委林昶佐17日指出，行政院採用的法源與憲法，在法律界已掀起爭議，因此他建請總統蔡英文發布緊急命令，避免疫情發展變嚴重時，政府要「超前部署」但無相關法律授權。

林昶佐17日下午在臉書發文提到，民眾出國感染成防疫漏洞，因此行政院接受指揮中心建議，引據《防疫及紓困特別條例》與《傳染病防治法》，規定全國高中以下的師生暫停出國；但現行《防疫及紓困特別條例》和《傳染病防治法》籠統的規定，是否能限制《憲法》所保障的人民居住遷徙自由，這在法律界掀起相當大的爭議。

林昶佐引用《大法官釋字第443號解釋》，指出「憲法第十條規定人民有居住及遷徙之自由，旨在保障人民有任意移居或旅行各地之權利。若欲對人民之自由權利加以限制，必須符合憲法第二十三條所定必要之程度，並以法律定之或經立法機關明確授權由行政機關以命令訂定。」

因此他認為，不管是《防疫及紓困特別條例》或《傳染病防治法》所謂必要的處置，恐怕仍缺乏明確授權主管機關得以發佈禁止出國的命令。

「全球疫情變化快速，立法程序恐趕不上病毒的傳播與即時實際情況的發展，台灣需要各式緊急且彈性的相對應作為以便『超前部署』」。林昶佐指出，若未來疫情發展更為嚴重，可能也有進一步的緊急措施必須採取，屆時若還繼續在現行法律位階的範圍內尋求授權，更形困難。

林昶佐對此強調，「我建請總統審慎考慮依憲法增修條文的規定，由行政院會議決議發佈緊急命令，再請立法院追認，做好把關的責任。指揮中心也能獲得更充分的授權，進行嚴密的防疫工作，保障全體國人的健康安全。」

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