「你後悔認識我嗎？」　確診護理師哭著打電話給老公：把屋裡衣服都燒了吧

▲夫妻倆有一名可愛的兒子。（圖／翻攝「二更視頻」YouTube）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸湖北武漢一名急診科護理師確診感染新冠肺炎，她哭著打電話給丈夫，「你把屋裡的被子衣服都燒了吧」，接著又問「你後不後悔認識我？」丈夫語氣堅定回應，「不後悔，不後悔，我只後悔認識妳太晚了。」他每天都穿防護服，準備好妻子愛吃的菜，如今終於等到對方要出院了，他喜極而泣，「太開心了，太煎熬了！」

陸媒報導，這名護理師是李婷，他的丈夫「海棠」蔡開海是《二更視頻》武漢分部的影視攝影師，在他的《那個被感染了的急診科女護士》鏡頭下，記錄著夫妻倆一同對抗疫情的過程，期盼藉此鼓勵所有患者和家屬。

丈夫得知妻子被感染後，顧不得自身安危，努力平復情緒，瞞著雙方父母，安頓好兒子便去照顧老婆。當時資源緊張，謹遵醫囑後，他們為了不占用公共資源，選擇居家隔離，他都全副武裝穿著防護服，準備妻子愛吃的菜，送到臥室門口。雖住在同一屋簷下，兩人卻只能透過視訊看對方。

▼海棠為了安撫妻子情緒，在結婚紀念日當天，特別準備蛋糕和一大束鮮花，讓她超驚喜。（圖／翻攝「二更視頻」YouTube）

▼海棠和住院的妻子視訊。（圖／翻攝「二更視頻」YouTube）

期間，妻子高燒到39度、胸悶氣喘，讓丈夫揪心到不行，深怕對方離開自己。剛好結婚紀念日，他為了安撫對方情緒，特別準備蛋糕和一大束鮮花，讓妻子超驚喜。她確診第12天情況好轉，去醫院複查，檢測結果依舊陽性，並只好住院。

妻子哭著說，「一定要好好做飯，照顧好自己。你把屋裡的被子衣服都燒了吧！你後不後悔認識我？」丈夫堅定地重複，「不後悔，不後悔，我只後悔認識妳太晚了！」

在17日首播的《那個被感染了的急診科女護士》第22集，海棠得知確診近50天的妻子即將出院，喜極而泣說，「我老婆明天終於要出院了，我現在特別興奮！真的是很開心、太開心了，太煎熬了、真的是太煎熬了。然後，這段時間真的是感覺所有的努力也沒白費，終於快熬到這一天了。」

▼海棠得知妻子將出院喜極而泣。（圖／翻攝「二更視頻」YouTube）