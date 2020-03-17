夫妻飆罵鄰居「肥豬」挨告判罰　當庭訴委屈：他猛投訴讓小孩害怕

▲夫妻不滿鄰居登門猛嫌小孩吵，竟辱罵對方長得像「豬」一樣，挨告公然侮辱罪。（示意圖／達志影像）

記者孫于珊／台北報導

台北市一名男子阿洋（化名）因受不了樓上鄰居的小孩時常發出噪音，於是登門請鄰居降低小孩音量，未料對方不僅沒道歉，反而羞辱阿洋長得像「豬」一樣，阿洋憤而向這對夫妻（林先生、夏小姐）提告，台北地院依公然侮辱罪將林、夏2人判罰金並可緩刑，不過檢方提上訴，夫妻倆日前出庭再次認罪，但同時心中滿滿委屈。

林先生表示，阿洋不僅透過管理員反應問題，也報警處理，但管理員和警察上樓查看發現，「都不是我們發出的噪音」，但阿洋仍不斷找碴，甚至還拿出手機錄影等情形；林還說，家裡有3個孩子，難免會發出聲響，「怎麼可能讓孩子不走動？」但目前已鋪設軟墊，盡量減輕音量，同時也希望鄰居以和為貴，不要損耗時間精力在訴訟上，也不要浪費司法資源。

夏小姐也無奈說，他們不知道這是犯罪行為，也強調噪音不是他們發出來的，但確實一直聽到像跑步的聲音，「我們也很委屈！」「大樓結構就是這樣子」，認為鄰居阿洋控訴的「數小時」都是他們發出的噪音很不合理！夏還說到，阿洋「4小時內投訴3次」，已讓小孩心生恐懼，小孩會擔心自己是不是做錯什麼事了等。

此外，林男也擔心此案會不會讓夫妻倆留下前科，但經法官講解後，說他們不是被判刑，依然可領良民證等，他們才安心。

阿洋辯護律師表示，林、夏2人事發後從未道歉，當時阿洋只是理性上樓好心相勸，但對方卻以極其「粗蠻態度」相對，認為對方毫無悔意，無緩刑必要，請求法官從重量刑。

法官17日宣判，將原判決撤銷，改依公然侮辱罪，判林男罰金4000元，得易服勞役4天；判夏女罰金3000元，得易服勞役3天。

▲夫妻滿腹委屈，認為鄰居在找碴，甚至猛投訴讓小孩害怕。（圖／記者孫于珊攝）

原判決指出，2018年11月3日晚間9時許，阿洋上樓勸阻小孩在屋內玩耍跑跳發出的聲響時，林、夏夫妻竟心生不悅，林先生便站在房內對他飆罵「那個肥豬走了沒？那個肥豬哩！神豬哩！狗豬哩！死豬哩！」、「神豬呢？」、「什麼東西！希望外面的豬一路平安！」，妻子夏小姐則以「豬很多！外面有豬圈！」、「嚇死我了！好恐怖！一個大胖子在我們門口！嚇死了快點過來！」等語，在旁一搭一唱。

阿洋趕緊用手機錄影存證，對2人提妨害名譽告訴。對此夫妻倆雖坦承脫口說出這些不雅的字，卻辯稱當時是在房內討論事情並非在罵阿洋。法官審酌後，依公然侮辱罪，各判林、夏2人罰金4000元及3000元，得易服勞役4天及3天，均可緩刑2年，應向公庫支付1萬元。

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