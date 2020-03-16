老婆小姨子CALL客對賭台指　前科男重操舊業地下期貨6年賺6千萬

▲陳姓男子重操舊業，找老婆、小姨子一起call客經營地下期貨遭起訴。（圖為資料照／取自期交所）

記者劉昌松／台北報導

曾因經營地下期貨被判緩刑的陳姓男子，從2013年起，改名重操舊業，還找來老婆和小姨子一起打電話招攬客人，以對賭台指期貨，每口升降1點就輸贏200元的方式，6年內賺了6000萬元，台北地檢署16日依違反《期貨交易法》起訴陳和親友共17人。

陳男在10多年前，因和賴姓小姨子等人因經營地下期貨不到1年就被逮，台北地院在2008年間考量陳等人坦承犯行，家裡老的老、小的小，都是為了賺錢謀生才觸法，給予全案9名被告都緩刑2年的自新機會。

但是陳男在緩刑期滿後，又從2013年起，在台北市中山區租了間工作室，除了老搭檔小姨子，還找來老婆、弟弟重操舊業，透過電話攬客，以台灣證券交易所加權股價指數期貨為基準，每口升降1點，就賺、賠200元，且當日結算等誘因，吸引民眾投注資金，檢警調在2019年11月間展開搜索約談後，將陳與親友、人頭等17人依涉嫌違反《期貨交易法》未經核准經營期貨業等罪起訴。

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