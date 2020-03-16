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看夜景車震了一下！2閨蜜驚慌開門逃　險跌數十公尺山谷救援畫面曝

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記者吳奕靖／高雄報導

相約看夜景卻受困山溝！旗山發生2名外籍姊妹淘開車到中山公園要看夜景，但沒想到在倒車的時候，不慎滑入山區邊坡，還好車子被樹叢卡住了，才沒跌落數十公尺深的山谷中，兩個人也幸運逃出求救，而警方獲報後前往救援。

▲2名外籍女子在旗山中山公園看夜景，沒想到險連人帶車摔進數十公尺深的山坡下，最後出動吊車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2名外籍女子看夜景，沒想到險連人帶車摔進數十公尺深的山坡下，最後出動吊車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

兩名外籍女子從屏東前往到高雄旗山玩，結果兩個人來到中山公園要看夜景，但是因為當時天色昏暗，又不熟悉路況，結果要倒車的時候沒有注意，這一倒車子滑落山區邊坡，還好山坡的樹叢卡住往下的車子，兩個人才能順利逃出車外，爬上邊坡來求救。

▲2名外籍女子在旗山中山公園看夜景，沒想到險連人帶車摔進數十公尺深的山坡下，最後出動吊車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲人帶車摔進數十公尺深的山坡下，最後出動吊車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2名外籍女子在旗山中山公園看夜景，沒想到險連人帶車摔進數十公尺深的山坡下，最後出動吊車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲人帶車摔進數十公尺深的山坡下，最後出動吊車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示抵達現場發現兩名年輕女子滿臉驚恐站在馬路旁，用手電筒往下照射，一輛轎車卡在樹叢中，協助通知吊車將車子吊起才得以返家。員警說：「還好經過查看之後，這2名外籍閨蜜沒有受傷，車子受損也不嚴重，當晚就開車回家」。

▲2名外籍女子在旗山中山公園看夜景，沒想到險連人帶車摔進數十公尺深的山坡下，最後出動吊車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2名外籍女子看夜景，沒想到險連人帶車摔進數十公尺深的山坡下，最後出動吊車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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