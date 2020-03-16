休息站設「湖北專用廁所」他氣被歧視　官方回應：特殊時期做法！

▲大陸出現湖北籍專用公廁。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

防範新冠疫情各地採取各項措施，廣西桂林一個公路服務站被發現，設置了「湖北籍人員專用廁位」，氣憤地拍影片爆料。永福衛健委回應稱，一個地方有一個地方的措施，這是特殊時期採取的特殊處理辦法，只是防治，沒有權利實行人員管控。

綜合陸媒報導，一名湖北籍男子近日從湖北嘉寧往廣西南寧途中，發現桂林永福服務區公廁內，有兩個位置貼上「湖北籍廁位」，除此之外停車區也劃分了湖北籍的停車區域，讓他感到相當氣憤，感覺到「歧視」。

男子也表示，湖北為抗疫做出了很大貢獻和犧牲，難道外邊的人對湖北人這樣嗎，沿途都核對健康證，沒問題才能走，既然湖北人可以出來，就證明沒有問題了。但進廁所後也沒人查身份證看是哪裡的，估計也只是做做樣子給人看。

影片發出後，大陸兩派網友展開論戰，一篇認為確實會害怕，「講反了，應該是全國人民為湖北做出了巨大的貢獻和犧牲」、「等疫情過了再考慮歧不歧視的問題吧」、「說沒必要的，別忘了，糞便也是能傳播的」、「這個不算是歧視吧。現在是抗疫期間，這種處理也是可以理解的」；另一邊則覺得這麼做相當不妥，「明顯就是歧視」、「美國搞個華裔專廁就沒人在這叫好了」。

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