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3歲男童艾倫「伏屍沙灘」案　3人蛇各判處125年徒刑

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大浪一直打在他身上…　難民童Aylan Kurdi「臉埋沙中」伏屍海灘。（圖／達志影像／美聯社）

▲大浪不斷打在艾倫的屍體上。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

在2015年時，敘利亞3歲男童艾倫.庫迪（Aylan Kurdi）為了躲避戰火而搭上難民船，不料發生意外陳屍在土耳其的沙灘上，伏屍沙灘照震驚全世界。土耳其法院在當地時間13日判處3名人蛇各125年刑期。

據土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）報導，在這起船難中，許多敘利亞和土耳其被告，都因為這起船難而遭判刑，不過還有3名人蛇在審訊期間逃亡，直到本周才在南部阿達納省（Adana）遭安全部隊緝捕。這3名人蛇分別是Cebrail Enkadur、EcevitBülentGökalp和Ali CanŞaş。

土耳其穆拉（Muğla）博德魯姆（Bodrum）高級刑事法院在13日，以「意圖殺人」的罪刑，分別將導致艾倫死亡的這3名人口販賣集團成員判刑，3人各被判處125年徒刑。總計本案遭定罪的人蛇一共遭判刑546年。

▲敘利亞難民亞藍沙灘伏屍照。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾倫的哥哥與媽媽也在該起意外中過世。（圖／達志影像／美聯社）

艾倫是敘利亞庫德族人，但在境內不斷遭受到伊斯蘭國（IS）的極端分子攻擊，因而搭上難民船，前往歐洲躲避戰火。只是艾倫一家人才剛從土耳其出發，船隻竟就不幸翻覆，導致至少11人溺斃，艾倫及他5歲的哥哥、母親也全都身亡，只剩父親還倖存。

艾倫當時身穿紅色短袖、藍色短褲，陳屍於海灘的畫面震撼全球，充分展現出敘利亞難民的困境及絕望，同時也讓歐洲正視了難民問題，希望能讓類似的悲劇不再重新上演。

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