別小看病毒！確診男才坐沙發2分鐘…女子接著坐同位慘遭感染

▲確診男才坐沙發2分鐘，女子接著坐同位慘遭感染。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，日本愛知縣蒲郡市有一名50多歲確診男性，向家人放話表示，「我要去外面散播病毒」，隨即搭乘計程車前往居酒屋及酒吧用餐。事後有一名同樣在餐廳用餐的女子，也傳出確診消息，原來是她坐在該名確診男子不久前坐得位置，可能是因病毒殘留，而導致了接觸傳染。

綜合日媒報導，該名男子4日檢測結果顯示陽性，不過由於他並沒有出現發燒等症狀，因此當地政府請他先於自宅進行隔離，不要外出，等待安排好醫院後再住院隔離。孰料，男子竟無視防疫規定，逕自出門趴趴走，他搭乘計程車先後前往2間餐廳，還在其中一家店宣揚「我得了新冠肺炎」。

調閱餐廳的監視器畫面發現，男子剛開始先是坐在沙發區等候約2分鐘，接著又起身往其他位置移動，在這家店內共待了40分鐘之久；接著一名女子進到餐廳，她在同一個地方坐了下來，並拿出彩妝品開始補妝，花了約30分鐘，沒想到返家幾天後就出現了症狀，經檢測確診感染新冠肺炎。

日本陶生病院感染症内科武藤義和醫師表示，由於病毒可以在空氣中存活好幾天的時間，很可能是該名確診男子觸碰了餐廳內的門、沙發、桌子等物，在上面殘留了病毒，才會導致女子接觸後感染，不過由於店內較為狹小且為密閉空間，目前也不排除飛沫傳染的可能性。

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