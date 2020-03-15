　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

別小看病毒！確診男才坐沙發2分鐘…女子接著坐同位慘遭感染

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼餐廳,酒吧。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲確診男才坐沙發2分鐘，女子接著坐同位慘遭感染。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，日本愛知縣蒲郡市有一名50多歲確診男性，向家人放話表示，「我要去外面散播病毒」，隨即搭乘計程車前往居酒屋及酒吧用餐。事後有一名同樣在餐廳用餐的女子，也傳出確診消息，原來是她坐在該名確診男子不久前坐得位置，可能是因病毒殘留，而導致了接觸傳染。

綜合日媒報導，該名男子4日檢測結果顯示陽性，不過由於他並沒有出現發燒等症狀，因此當地政府請他先於自宅進行隔離，不要外出，等待安排好醫院後再住院隔離。孰料，男子竟無視防疫規定，逕自出門趴趴走，他搭乘計程車先後前往2間餐廳，還在其中一家店宣揚「我得了新冠肺炎」。

調閱餐廳的監視器畫面發現，男子剛開始先是坐在沙發區等候約2分鐘，接著又起身往其他位置移動，在這家店內共待了40分鐘之久；接著一名女子進到餐廳，她在同一個地方坐了下來，並拿出彩妝品開始補妝，花了約30分鐘，沒想到返家幾天後就出現了症狀，經檢測確診感染新冠肺炎。

日本陶生病院感染症内科武藤義和醫師表示，由於病毒可以在空氣中存活好幾天的時間，很可能是該名確診男子觸碰了餐廳內的門、沙發、桌子等物，在上面殘留了病毒，才會導致女子接觸後感染，不過由於店內較為狹小且為密閉空間，目前也不排除飛沫傳染的可能性。

更多 CTWANT 報導
澳洲超猛防疫宣導！雪梨天空出現「洗手」字樣　抬頭即可見
越南15日中午「暫停發放落地簽」　禁英國與申根區公民入境
疾管署為台灣防疫準備了17年　就怕再被世界拋棄一次

ET快訊
台灣為這天準備了17年！疾管署職員揭「防疫超強」真相
即／印尼交通部長感染新冠病毒！首位確診內閣官員
網整理指揮中心7大開會組合！「陳時中＋他」＝出事了
「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

譚德塞又說話了：歐洲是病毒中心，每日確診數「超過中國爆發期」

別小看病毒！確診男才坐沙發2分鐘…女子接著坐同位慘遭感染

不斷更新／川普已接受病毒篩檢　美國宣布對英國、愛爾蘭實施旅行限制

確診男坐沙發2分半鐘…酒店妹「坐同位置傳染」發燒！老闆看監視器傻眼

快訊／美國對英國、愛爾蘭加入「旅行禁令」名單　16日0時開始實施

快訊／川普驚爆「已接受新冠病毒篩檢」！白宮將檢驗所有接觸者體溫

快訊／法國監獄出現首例病例！74歲男確診新冠肺炎

不斷更新／紐約州長報告「首起死亡案例」出現！確診女子住院10天病逝

快訊／印尼交通部長感染新冠病毒！　首位確診內閣官員

德國全境宣布停課！「佛系禁令」可繼續到校…　超市祭出限購麵粉米糖

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

屁孩柯基「硬要路過」偷看浪貓 牠看準肥臀用力打下去：揍你喔

撥錯地方！衰眉主子「暴力埋砂」　抓到垃圾桶快破...一旁貓看傻眼

譚德塞又說話了：歐洲是病毒中心，每日確診數「超過中國爆發期」

別小看病毒！確診男才坐沙發2分鐘…女子接著坐同位慘遭感染

不斷更新／川普已接受病毒篩檢　美國宣布對英國、愛爾蘭實施旅行限制

確診男坐沙發2分半鐘…酒店妹「坐同位置傳染」發燒！老闆看監視器傻眼

快訊／美國對英國、愛爾蘭加入「旅行禁令」名單　16日0時開始實施

快訊／川普驚爆「已接受新冠病毒篩檢」！白宮將檢驗所有接觸者體溫

快訊／法國監獄出現首例病例！74歲男確診新冠肺炎

不斷更新／紐約州長報告「首起死亡案例」出現！確診女子住院10天病逝

快訊／印尼交通部長感染新冠病毒！　首位確診內閣官員

德國全境宣布停課！「佛系禁令」可繼續到校…　超市祭出限購麵粉米糖

譚德塞又說話了：歐洲是病毒中心，每日確診數「超過中國爆發期」

別小看病毒！確診男才坐沙發2分鐘…女子接著坐同位慘遭感染

「小鄭容和」隨機殺人！網紅律師點「反廢死」關鍵

「把拔為什麼最近這麼忙…」　小學童日記光榮寫：我爸爸是口罩國家隊

騎上白馬就變英雄？金正恩也騎過！從吳鳳神話看穿人類「造神」迷思

全英賽／安東森首局傷退　周天成晉級冠軍戰力拼生涯首冠

新店隨機殺人「兇嫌奧迪行車畫面」曝光！　妻車上崩潰哭喊：王秉X你幹什麼！

不斷更新／川普已接受病毒篩檢　美國宣布對英國、愛爾蘭實施旅行限制

確診男坐沙發2分半鐘…酒店妹「坐同位置傳染」發燒！老闆看監視器傻眼

快訊／美國對英國、愛爾蘭加入「旅行禁令」名單　16日0時開始實施

白色泳衣被水槍噴濕　善美性感開唱好辣！

國際熱門新聞

即／川普爆「已接受病毒篩檢」！

即／西班牙宣布：封鎖全國　16日上午生效

德宣布停課「佛系禁令」可繼續上學…

美CDC秘密文件曝！估全美170萬人死

更／西班牙全國封鎖、德國全境停課

確診男坐過的沙發…酒店妹坐3分鐘被傳染

快訊／法國監獄首例病例！74歲男確診新冠肺炎

譚德塞大讚「防疫做得好」　竟是安倍海捐47億給WHO

更／歐洲、中東陸續封國　全球官員陸續確診

馬斯克呼籲：恐慌新冠肺炎是愚蠢的

義大利副衛生部長確診：早已自主隔離

她為取悅愛人開心　綁架女友6月大兒「丟水溝淋油燒」

快訊／印尼交通部長確認感染

白宮網站見「陳時中領導WHO」請願！

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

台灣準備17年！疾管署職員揭防疫真相

回娘家吃飯不好意思　新店男捅死路人

新店男叼菸背刺一刀！騎士死前「滿臉錯愕」

新店捅死人　兇嫌坦承：可能殺完人再自殺

新店男捅死路人　臉書、IG突然關閉

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

新店男IG亮刀　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

臨停等姊下班　新店男淪「隨機殺人目標」

即／川普爆「已接受病毒篩檢」！

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

網整理指揮中心開會組合　2人出現代表有案例

羅志祥短片遭指「暗諷女友整型」周揚青回嗆酸民

更多

最夯影音

更多
新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面