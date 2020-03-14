最大射程500公里　洛馬精準打擊飛彈PrSM試射2次都成功

▲洛馬公司10日再度試射PrSM，飛彈飛行180公里後擊中目標。（圖／翻攝自洛馬公司，下同。）

記者郭卉寧／綜合報導

美國知名軍火承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin，簡稱洛馬）10日進行精準打擊飛彈（PrSM）第二次試射，當時飛彈飛行180公里後，準確擊中目標。對此，洛馬飛彈與火力控制戰鬥機動系統副總裁坎貝爾（Gaylia Campbell）表示，這次試射展現PrSM的可靠性、精準度及打擊能力，「導彈表現完全符合我們的預期。」

綜合外媒報導，洛馬公司為了測試PrSM的射程，在去年12月10日進行首次試射，當時飛彈一共飛行240公里；而隔了兩個月後進行的第二次試射，則是要觀察飛彈發射後的飛行軌跡、射程、精準度、打擊能力等總體性能，以及與M142高機動性多管火箭系統（HIMARS）的整合程度。

這次的試射中，飛彈在飛行180公里後，準確擊中目標。對此，坎貝爾表示，飛行測試完全展現PrSM的精準度及關鍵打擊能力，「表現完全符合預期，它用很高的精準度擊中目標。在PrSM連續兩次的成功試射後，也證明洛馬的導彈技術具有特別的優勢，可以滿足美國陸軍的需求，優先考慮訂購。」

PrSM是洛馬公司為美國陸軍研製的下一代精準打擊的地對地武器系統，可以深入戰場進行攻擊，並具有精準的打擊能力，除了可從HIMARS多管火箭系統發射外，也擁有500公里的射程，因此，PrSM可以為美國砲兵部隊提供足夠的遠程攻擊火力，支持旅、師、軍團的作戰。