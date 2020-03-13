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主打「到府服務」！日海上自衛隊爆兼差當「派遣牛郎」長達10年

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▲▼ 海上自衛隊高波號驅逐艦（舷號DD-110）2日從神奈川縣橫須賀基地出港，赴中東。（圖／路透）

▲ 海上自衛隊高波號驅逐艦（舷號DD-110）2日從神奈川縣橫須賀基地出港，赴中東。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本海上自衛隊一名55歲的訓練指導隊司令被爆在職期間竟兼差當牛郎，經警務隊調查後才發現，這名自衛官早在10年前就在妻子經營的風俗店內兼職擔任「派遣型牛郎」。事件被爆後，他卻哭訴，都是因為經濟所逼，才被迫「下海」維生。

根據《日本放送協會》報導，現年55歲的海上自衛隊幹部自衛官森田哲哉自防衛大學畢業後，便加入海上自衛隊，先後曾任護衛艦、補給艦艦長，甚至曾派駐非洲，可以說是自衛隊中的大紅人。然而沒想到2010年，時任神盾驅逐艦艦長的森田開始在妻子經營的「派遣型風俗店」兼職工作，甚至以店內當家紅牌的身分，將本人照片放上官網宣傳。

據悉，森田妻子所經營的風俗店沒有店面，以派遣形式替女性顧客提供性交易，因此營業範圍也可以依照森田當時在海上自衛隊的派駐地隨時改變。森田不但違法「兼差」，且女客人都知道其身為海上自衛官的身分，而森田甚至時不時還會向恩客透露海自練習艦的出入港資訊、戰鬥訓練的時間以及內容，洩漏自衛隊內部情報。

森田因違反自衛隊法第59條的守密義務與自衛隊第62條禁止兼差，經海上自衛隊警務隊調查後，10日遭到懲戒免職。森田在接受調查時坦承，是因為經濟原因才會下海兼差，而在風俗店兼差一年可以獲得100萬日幣至150萬日幣（約29萬至43萬新台幣）的額外收入。據了解，森田原定8月就要退伍，沒想到卻在臨近退伍前被查出。

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