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挪威取消北約「酷寒演習」　負責人：保留軍力應對疫情

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▲酷寒演習（Cold Response exercise）。（圖／翻攝維基百科）

▲酷寒演習（Cold Response exercise）。（圖／翻攝維基百科）

記者康心禹／綜合報導

據挪威國家廣播公司《NRK》11日報導，為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，決定停止在北極地區進行的「酷寒演習」（Cold Response exercise）。演習原定3月12至18日登場，由1萬5000名北大西洋公約組織（NATO）及盟國士兵參演，內容包括在崎嶇地形和極端寒冷天氣下進行訓練演習。

「酷寒演習」原本預計有12個北約成員國與盟國參演，包括美國，法國，德國，英國，比利時，瑞典等，由挪威負責籌辦，旨在加強在嚴酷的北極環境中開展軍事行動的能力，並提升盟友合作能力。挪威武裝部隊司令部11日表示，由於存在傳播新冠病毒的風險，決定停止「酷寒演習」。

挪威將領、陸軍作戰中心負責人雅可布森（Rune Jakobsen）表示，「疫情失控了，我們要保留軍隊的作戰能力，以便支援社會應對即將到來的混亂。」

挪威在演習前已經採取了相關預防措施，然而特羅姆瑟地區（Tromso）肖爾軍營5日還是有一名士兵病毒檢測呈陽性。挪威軍方說，該營地已被封鎖，850名士兵被隔離在營地內或營地外的家中。在挪威宣布暫停演習之前，芬蘭已經提前決定退出該演習。

截至13日上午，挪威確診人數達到702人，政府相關部門隨即決議，部門醫療、衛生工作者需禁止出國至4月底，自外國入境者需要接受14天的居家隔離檢疫，可說是自二戰以來最嚴厲的措施。

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