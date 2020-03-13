台灣最安全！　陳時中：留歐學生、短期訪問者返鄉詢問增

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者嚴云岑／台北報導

WHO宣布新冠肺炎進入全球大流行，也讓旅外國人心驚驚。指揮中心指揮官陳時中今（13）日表示，相關單位上週起就接到許多詢問電話，像留歐學生與短期訪問者，都紛紛說要回來，也詢問採該如何配合採檢。他直言，旅外國人願意配合，都是好現象，「台灣會好，是因為大部分人都很好」。

陳時中表示，新冠肺炎已經從亞洲往歐洲蔓延，可能又要從歐洲傳回來，這段時間相關單位也接到許多電話，很多歐洲留學生、短期訪問者，都紛紛表達回國意願。

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不過，陳時中話鋒一轉提到，大家表現都算不錯，幾乎都在詢問回來要做哪些配合。而防疫單位也教導，要把過去有的症狀確實跟檢疫官講清楚，這樣對大家都好。

陳時中表示，今早指揮中心在外交部安排下，與各國使節、代表開會討論邊境防疫事宜，大家都對台灣的防疫很感興趣，也詢問為何會做得這麼好？而他認為，台灣防疫做得好，「我們人好也是一個部分」，大家都願意據實以告，也是很好。

最後，陳時中公佈研擬中措施，目前資訊處正在開發系統，讓自主健康管理者每天上網登錄兩次體溫，若未確實回報，將予以處罰，該套系統外籍人士也適用，自主健康管理者14天期滿出境時，也要提出健康聲明，並做發燒篩檢，一旦這段時間沒有進行通報，就會進阻攔。