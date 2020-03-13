批評台灣防疫「一刀切」　陸官媒：毫無技術含量可言！

▲醫院門口測量體溫。（圖／記者林悅翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

台灣防範新冠疫情的模式近期受到熱議，不過《人民日報》今（13）早發表評論，稱台灣的地理位置本身就有優勢，防疫壓力從一開始就不大，民進黨藉此故意炒作「恐中仇中」；當局野蠻粗暴的「一刀切」防疫，毫無技術含量可言，實在看不出一些西方媒體據何稱頌「台灣經驗」，跟「民主抗疫」更是八竿子打不著。

▲北投排隊買口罩的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

人民日報今日刊登名為《西媒炒作台「抗疫經驗」打啥算盤》的評論文章，稱一些西方媒體近日不約而同炒作「台灣抗疫經驗」，稱台灣以民主方式抗擊新冠肺炎疫情成效顯著，世衛組織應重新考慮台灣加入，「這種一本正經的胡說八道，再次暴露出一些西方媒體自詡『客觀真實』實則居心。」

評論指出，台灣的地理位置本身就是防疫優勢，防疫壓力從一開始就不大，民進黨當局無心抗疫，卻藉疫情故意炒作「恐中仇中」，拿出「抗疫就是抗中」的架勢，採用了遠比日本、韓國、香港、澳門都激烈得多的措施，包括限期要求陸客離台、阻撓滯留湖北的台胞返台等，幾乎是全方位阻斷了兩岸交流。

文章稱，民進黨當局這種野蠻粗暴的「一刀切」防疫，毫無技術含量可言，實在看不出一些西方媒體據何稱頌「台灣經驗」，跟「民主抗疫」更是八竿子打不著；民進黨在輿論場營造某種「遠離大陸、守住台灣」的氛圍，並通過政客、綠色媒體、豢養的網軍一起渲染恐怖氣氛，挑動仇恨情緒，操弄民粹，莫此為甚。

▲流行疫情指揮中心談新冠肺炎。（圖／記者葉南州攝）

針對台灣加入WHO的議題，文章指出，世衛組織是聯合國下屬的專門組織，其成員必須是聯合國會員國，即是主權國家，過去馬英九執政時台灣能夠以觀察員的身份與會，是兩岸在「九二共識」基礎上透過協商做出的特殊安排；民進黨當局既然拒不承認一個中國，台灣參與世衛組織的前提條件就不復存在，特殊安排也就難以為繼。

文內寫道，其實根據大陸的安排，台灣一直可通過兩岸交流管道與《國際衛生條例》有關管道得到相關消息，台灣的醫療衛生專家可以參加世衛組織相關技術會議，有需要時世界衛生專家也可以赴台灣進行考察或提供援助，台灣不會錯過任何疫情資訊。

▲口罩實名制2.0預約畫面。（圖／健保署提供）

文章指出，此次新冠肺炎疫情期間，大陸以對台胞健康福祉安全高度負責的態度，及時、高密度地向台方通報傳遞疫情情況和相關科研數據資料，可謂知無不言言無不盡，卻仍遭無理攻擊，「民進黨當局一邊誣稱民眾健康權益受損，一邊又自誇防疫工作幹得漂亮世界第一，兩個自相矛盾的說辭，竟然都可以用來為所謂台灣加入世衛服務，也算奇事一樁。」