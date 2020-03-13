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2男開賓士西濱競速！「時速104km」一路狂飆…他被逮喊：我還有阿嬤要照顧

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記者黃孟珍、戴若涵／苗栗報導

苗栗吳姓、廖姓男子2018年11月間分別開著賓士在西濱快速道路竹南段並行競駛！警方透過監視器秒數及距離判斷，2人時速高達104公里，全案依違反公共危險罪移送法辦。法院審理後，判2人各拘役55日，緩刑2年，還須向公庫支付4萬元。可上訴。

▲▼ 苗栗西濱賓士競速 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼2台賓士在西濱快速道路竹南段並行競駛，駕駛下場曝光。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

判決指出，吳男、廖男2018年11月17日凌晨2時1分許，先併排停等在苗栗縣竹南鎮西部濱海快速公路南向87.6公里處，再同時起步直線加速，以時速約104公里的速度並行競駛、違規超速駕駛。

警方獲報後，調閱路口監視器畫面，通知2人到案說明，全案依違反公共危險罪移送法辦，檢察官依法將2人提起公訴。

苗栗地方法院審理時，擔任娃娃機店主的吳男表示，自己月薪約為6萬，還要撫養老婆、3名未成年子女；廖男則是在市場賣水果，月薪約為5萬，表示自己還要照顧家中的祖母、母親、配偶跟未成年子女。法官認為，雖然2人犯後有悔意，但還是要讓他們深切記取教訓，最後分別判處拘役55日，緩刑2年，並須向公庫支付4萬元。全案仍可上訴。

竹南分局則呼籲民眾於道路上駕車，應遵守交通法規，警方基於維護公眾安全，對於違規或不法行為，將依法蒐證舉發或移送法辦，提醒民眾切勿損人害己。

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