竹苗地區第1家！　新竹馬偕「肺炎病毒合約實驗室」成立

▲新竹馬偕成立竹苗區第一家「肺炎病毒合約實驗室」。（圖／新竹馬偕醫院提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情全球持續擴大延燒，新竹馬偕醫院配合中央疫情指揮中心執行各項防疫工作，在新竹市政府、疾病管制署及馬偕醫院管理團隊的指示下，在最短的時間內籌設了竹苗地區第一家肺炎病毒合約實驗室。

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▲新竹馬偕醫院蘇聰賢院長。



馬偕胡志彊董事長表示：馬偕紀念醫院基於上帝對台灣百姓的愛，我們致力「哪裡有需要？就到哪裡去！」的信仰理念，董事會全力支持院方配合中央防疫政策，善盡社會責任。

新竹馬偕醫院院長蘇聰賢表示，為讓受病患能在最短時間得到檢體報告，縮短病患與家屬焦急等候時間，新竹馬偕已完成「武漢肺炎病毒合約實驗室」，承擔新竹市武漢肺炎檢體檢驗之重責大任，協助病患與第一線醫療人員能儘快依採檢結果安排後續處置，提升院內整體醫療作業效率，降低醫療體系風險曝露，全力維護醫療照護環境及人員安全。

▲肺炎病毒合約實驗室。

新竹市長林智堅表示，該實驗室可充分發揮縮短病患等待檢驗結果時間、降低病患感染後分艙分流對應時間差，同時更可大力提升地方政府防疫應變能力，特別到場向第一線辛苦檢疫的醫檢師及相關醫護人員致意，並肯定新竹馬偕對防疫所做的貢獻。

新冠病毒屬第五類法定傳染病，依據「傳染病檢驗及檢驗機構管理辦法第6條第1款」的規定，其病毒必須在第二等級負壓實驗室之生物安全操作櫃(BSC)內操作，目前檢測新冠肺炎病毒，是以世界標準之核酸檢驗方式(gold standard)進行，新竹馬偕醫院完全符合其相關規範，且通過疾病管制署測試審核後取得操作認可，實驗室初期規劃一天執行兩批次操作，每批次最多24支檢體，未來會依疫情需要做相關適度調整，希望能協助中央、市府及民眾做疫情把關，善盡醫療人員救人天職。

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