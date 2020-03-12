美國新冠肺炎疫情升溫！　陳時中：下一步會「分州、分區域」做管制

記者趙于婷／台北報導

美國新冠疫情爆發，NBA球員也不幸染疫，基於考量全球疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，美國這兩天變化蠻快，需要持以高度警戒，下一步會分州分區域進行相關管制。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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根據指揮中心統計，歐洲、美國病例數快速上升，目前全球累計124,656例確診，確定病例分布於113個國家/地區；病例數以中國大陸80,793例、義大利12,462例、伊朗9,000例、韓國7,755例及法國2,281例為多；病例中4,608例死亡，以中國大陸3,169例、義大利827例、伊朗354例、韓國61例及法國48例為多。

而籃球最高殿堂NBA爆出首例新冠肺炎確診案例，爵士當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確定染疫，目前隊友也全部隔離受檢，聯盟被迫無限期停賽。而美國疫情近日不斷升溫，台灣是否會針對美國作旅遊疫情建議調整？

指揮中心已陸續針對歐洲、中東等國家提升旅遊疫情建議，陳時中回應，目前指揮中心已針對美國做高度警戒，但因為美國人口相對較多，以每百萬人數來看，確診數並不算太高，也考慮美國地方大，所以下一步會「分州、分區域」來進行相關管制。