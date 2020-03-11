台灣的口罩心臟！郵差扛起配送任務「156秒幕後實錄曝」　網看哭：防疫英雄

記者賴文萱／台北報導

因應全民防疫需求，中華郵政肩負起配送口罩、酒精的任務，北中南3個處理中心可說是台灣的口罩心臟，每天收集44個口罩工廠的產品，再依中央流行疫情指揮中心CDC指令配送。總統蔡英文今（11）日與交通部長林佳龍前往關心，並曝光156秒工作實錄，不少網友看了大讚郵差是防疫英雄、郵你真好。

▲郵局安排配送口罩到藥局。（圖／記者黃軍瑋攝）

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蔡英文臉書今日曝光一段156秒的影片，記錄下她與林佳龍到中華郵政的台北郵件處理中心，關心口罩和酒精配送的狀況。她說，口罩實名制上路後，大家買到的口罩跟酒精，都是由辛苦的郵務士替我們配送。

事實上，中華郵政肩負起配送任務，每日動員3000名人力，至全台44家口罩工廠收貨，再配送至全台6500家健保特約藥局及衛生所；每周也配送1次酒精至全台5500多家健保特約藥局，每家配送3箱共72瓶酒精，平均每周要配送的量多達40萬瓶。

▲中華郵政動員3000人力，負責進行配送口罩任務。（圖／記者黃軍瑋攝）

蔡英文表示，在口罩實名制2.0正式上線後，每周將會有大約700萬片的口罩要送到四大超商。蔡英文說，郵務士肩膀上的責任也會越來越重，下次大家遇到辛苦的郵差先生、小姐，別忘了多給他們一些鼓勵與肯定。另外，她提醒，如果在路上看到插著小紅旗的郵務車，代表正在運送防疫的酒精，要麻煩大家優先禮讓。

▲除口罩外，中華郵政也要負責配送防疫用酒精到各地藥局，平均每周要配送的量多達40萬瓶。（圖／記者賴文萱攝）



蔡英文最後也再次感謝全體中華郵政的同仁，「你們不只是台灣人的好厝邊，也是使命必達的防疫英雄。」她強調，不論是政府還是民間，只要我們團結在一起組成防疫台灣隊，就能夠守護2300萬國人的健康，共同度過這個難關。

林佳龍對此也表示，綠衣天使不只是在第一線遞送防疫物資，處理中心的倉儲調度，是讓防疫國家隊最堅強的後勤部隊！

▲若看到插著小紅旗的郵務車，代表正在運送防疫的酒精，大家要優先禮讓。（圖／記者賴文萱攝）

不少網友看了影片後紛紛留言，「謝謝你們守護台灣」、「感謝郵政人員，防疫英雄」、「為了防疫全台各行各業動起來，證明台灣最美的風景就是人」、「不辭辛勞的郵政同仁，從來不喊辛苦，真心的由衷感謝」、「防疫台灣隊，謝謝你們」、「每次看到這些台灣隊的影片都莫名感動」。