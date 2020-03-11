　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣的口罩心臟！郵差扛起配送任務「156秒幕後實錄曝」　網看哭：防疫英雄

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

因應全民防疫需求，中華郵政肩負起配送口罩、酒精的任務，北中南3個處理中心可說是台灣的口罩心臟，每天收集44個口罩工廠的產品，再依中央流行疫情指揮中心CDC指令配送。總統蔡英文今（11）日與交通部長林佳龍前往關心，並曝光156秒工作實錄，不少網友看了大讚郵差是防疫英雄、郵你真好。

▲▼郵局安排配送口罩到藥局。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲郵局安排配送口罩到藥局。（圖／記者黃軍瑋攝）

請繼續往下閱讀...

蔡英文臉書今日曝光一段156秒的影片，記錄下她與林佳龍到中華郵政的台北郵件處理中心，關心口罩和酒精配送的狀況。她說，口罩實名制上路後，大家買到的口罩跟酒精，都是由辛苦的郵務士替我們配送。

事實上，中華郵政肩負起配送任務，每日動員3000名人力，至全台44家口罩工廠收貨，再配送至全台6500家健保特約藥局及衛生所；每周也配送1次酒精至全台5500多家健保特約藥局，每家配送3箱共72瓶酒精，平均每周要配送的量多達40萬瓶。

▲▼郵局安排配送口罩到藥局。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲中華郵政動員3000人力，負責進行配送口罩任務。（圖／記者黃軍瑋攝）

蔡英文表示，在口罩實名制2.0正式上線後，每周將會有大約700萬片的口罩要送到四大超商。蔡英文說，郵務士肩膀上的責任也會越來越重，下次大家遇到辛苦的郵差先生、小姐，別忘了多給他們一些鼓勵與肯定。另外，她提醒，如果在路上看到插著小紅旗的郵務車，代表正在運送防疫的酒精，要麻煩大家優先禮讓。

▲▼中華郵政配送防疫用酒精到各地藥局。（圖／記者賴文萱攝）

▲除口罩外，中華郵政也要負責配送防疫用酒精到各地藥局，平均每周要配送的量多達40萬瓶。（圖／記者賴文萱攝）

蔡英文最後也再次感謝全體中華郵政的同仁，「你們不只是台灣人的好厝邊，也是使命必達的防疫英雄。」她強調，不論是政府還是民間，只要我們團結在一起組成防疫台灣隊，就能夠守護2300萬國人的健康，共同度過這個難關。

林佳龍對此也表示，綠衣天使不只是在第一線遞送防疫物資，處理中心的倉儲調度，是讓防疫國家隊最堅強的後勤部隊！

▲▼中華郵政配送防疫用酒精到各地藥局。（圖／記者賴文萱攝）

▲若看到插著小紅旗的郵務車，代表正在運送防疫的酒精，大家要優先禮讓。（圖／記者賴文萱攝）

不少網友看了影片後紛紛留言，「謝謝你們守護台灣」、「感謝郵政人員，防疫英雄」、「為了防疫全台各行各業動起來，證明台灣最美的風景就是人」、「不辭辛勞的郵政同仁，從來不喊辛苦，真心的由衷感謝」、「防疫台灣隊，謝謝你們」、「每次看到這些台灣隊的影片都莫名感動」。

ET快訊
快訊／美股開盤又暴跌！道瓊狂洩破700點　川普空喊減稅沒下文
女大生被灌醉！台中警「擦完嘔吐物」性侵　她男友聽完：喔
防疫補償「1天1000元」23日起申請！　「這一種人」不可領
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酷航宣布4/25前停飛台北-首爾、札幌航班　中國大陸航班也延長停航

台灣的口罩心臟！郵差扛起配送任務「156秒幕後實錄曝」　網看哭：防疫英雄

傳劉樂妍住院「有肺炎確診個案接觸史」指揮中心：中港澳返台居家檢疫

台南一家四口疑食物中毒　衛生局籲勿採食來路不明植物

口罩實名制2.0將上線「登記網址公布了」3/18晚間8點截止

清明連假前2周末「國道打7折」　31處鄰近墓區路段要防燒冥紙濃煙

影／更強冷空氣周六急凍「最冷探13°C」　明起連雨3天...降雨熱區出爐

捐血暫緩地區再擴大！歐洲、中東10國列旅遊疫情警示　返台28天別捐

1個月內滅721隻老鼠　海管處和中大聯手護東沙島生態環境

榮陽交聯盟自製抗病毒藥物　待授權後量產「瑞德西韋」

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

萌汪拆家被逮「定格石化」5分鐘　心虛眼神狂震...網笑：以為是照片

東華帝君告白迪麗熱巴「做我的帝后」　吃醋了...一把把她拉進浴桶＞／／＜

酷航宣布4/25前停飛台北-首爾、札幌航班　中國大陸航班也延長停航

台灣的口罩心臟！郵差扛起配送任務「156秒幕後實錄曝」　網看哭：防疫英雄

傳劉樂妍住院「有肺炎確診個案接觸史」指揮中心：中港澳返台居家檢疫

台南一家四口疑食物中毒　衛生局籲勿採食來路不明植物

口罩實名制2.0將上線「登記網址公布了」3/18晚間8點截止

清明連假前2周末「國道打7折」　31處鄰近墓區路段要防燒冥紙濃煙

影／更強冷空氣周六急凍「最冷探13°C」　明起連雨3天...降雨熱區出爐

捐血暫緩地區再擴大！歐洲、中東10國列旅遊疫情警示　返台28天別捐

1個月內滅721隻老鼠　海管處和中大聯手護東沙島生態環境

榮陽交聯盟自製抗病毒藥物　待授權後量產「瑞德西韋」

桃園彩芋季停辦業者仍招募攤位？　農業局再度說明

藍白拖翁迷失在濕冷萬里山區　金山暖警送上熱食助返仁愛之家

GA「極光藍」氣墊粉霜終於登台！超美外殼加水霧光妝感不搶不行

日本超商二度來問「能否購買台灣口罩」　經濟部長回應了！

被賣還幫忙數錢！　不懂提防小人3星座…雙魚「常傻傻幫人背黑鍋」

快訊／美股開盤又暴跌！道瓊狂洩破700點　川普空喊減稅逼瘋華爾街

蕭邦鋼琴大賽台灣變PRC　外交部向波蘭抗議要求更正

千萬網紅直播推保養品：它得過諾貝爾化妝學獎！　被酸爆道歉…「記錯了」

布口罩可出口　民眾快遞郵寄記得先報關

國民黨新任中常委授證　應曉薇成為首位「明星」中常委

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

第二批包機延誤2小時173人登機

東航192人到了　等7hrs抵達國門

台商返台植牙突暴斃！「病徵」引感染疑慮

更強冷空氣周六急凍！明起連雨3天

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

南台灣最大！「頑皮世界」動物園賣了

200萬YouTuber脫單！阿神認愛黑髮妹「❤」

快訊／新冠肺炎再添1例！

鄉民質疑「靠什麼紅？」他曝企鵝妹心機面

擊潰病毒「三大炮」研發中！台靠「四小刀」防守

Live／華航包機169人抵台！陳時中到場

指揮中心曝華航延宕4小時「關鍵實情」

更多熱門

相關新聞

口罩實名2.0運費15元↓　網憂「犧牲物流」

口罩實名2.0運費15元↓　網憂「犧牲物流」

行政院9日拍板「口罩實名制2.0版」，將採用「網路預購、超商取貨」的方式進行，物流運費則由民眾自行負擔，預計會落在15元內。不過消息一出，部分網友們對此提出質疑，好奇「剩下運費誰吸收」、「郵差會累死」。

郵差夫辛苦送信養2幼子　看羞照全身綠炸

郵差夫辛苦送信養2幼子　看羞照全身綠炸

郵差日搬上千公斤酒精不喊累！

郵差日搬上千公斤酒精不喊累！

郵遞區號3/3起改為「3+3碼」

郵遞區號3/3起改為「3+3碼」

75%防疫酒精到貨了！郵局即起全台配送

75%防疫酒精到貨了！郵局即起全台配送

關鍵字：

中華郵政郵差配送口罩配送酒精

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

女騎士擦撞貨車！「腦漿四溢」爆頭慘死

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

更多

最夯影音

更多
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面