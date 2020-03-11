　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡宜芳「臉書按讚張益贍妻女」：真的好美　合照露端倪…政壇早就傳遍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

蔡、張在競選團隊聚餐時刻意遲到，還故意擠在人群中合影。（翻攝畫面）

▲蔡、張在競選團隊聚餐時刻意遲到，還故意擠在人群中合影。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

與「學姊」黃瀞瑩並列「民眾黨甜姊兒」的蔡宜芳，遭媒體直擊與大20歲的柯文哲心腹，同時也是民眾黨中央委員的張益贍談老少戀，2人不僅6天內3度約會，還被拍到前往永和的摩鐵相處3小時。事實上，去年蔡宜芳參選立委時，張就頻頻到服務處，藉輔選名義與她互動親密，甚至還有人目擊2人互相擁抱，連從聚餐合照都可看出端倪。

知情人士向本刊透露，蔡宜芳與張益贍愛的高調，蔡去年代表民眾黨競選士林、大同區立委，張就用輔選名義頻繁前往蔡在信義區的服務處，2人常趁四下無人之時，在服務處互動親暱，還傳出有擁抱等舉動，讓其他人議論紛紛。

本刊取得一張蔡宜芳在立委選舉失利後，與競選團隊聚餐的合照。畫面中可見蔡的幕僚在照片2側，張男則刻意與蔡擠在人群中間，2人露出開心的微笑。據了解，當天約定的聚餐時間是晚間6點，所有幕僚都已先前往餐廳，只有蔡張2人在7點半一起姍姍來遲，2人的行徑也讓眾幕僚們感到怪異。

蔡宜芳目前擔任立法院民眾黨黨團助理。（翻攝臉書）

對於被拍到2人上摩鐵的照片，張男則對媒體回應否認與蔡有不當關係，還稱在外的一切都會與妻子報備，2人只是「談論公事」；蔡女則表示，知道張已婚，2人的關係只是同事，去摩鐵只是「開會」，雙方回答皆相當有默契。

去年張益贍女兒畢業，一家三口合影。（翻攝自臉書）

▲去年張益贍女兒畢業，一家三口合影。

有民眾黨「爆乳甜姊兒」「美女參選人」之稱的蔡宜芳，與柯文哲心腹、民眾黨中央委員張益贍傳戀情，被直擊在車內擁吻，還前往摩鐵幽會3小時。有知情人士表示，2人互動頻繁、愛得高調，早就在政治圈傳得沸沸揚揚，甚至日前張男還在臉書PO出參加女兒大學畢業典禮，與妻女互動的畫面，蔡女還不避諱的留言按讚，大膽行徑令人感到訝異。

根據張男在去年6月臉書的動態顯示，他與在日本工作的妻子前往參加女兒的畢業典禮，3人在現場合影留念，張還稱「連自己的畢業都沒那麼認真全程參與」，吸引不少朋友按讚留言；蔡宜芳也在留言串裡頭說：「真的好美」，可見雙方互動毫不遮掩。

張男臉書PO一家三口合影，蔡女也大膽留言。（翻攝自臉書）

本刊調查，現年50歲的張益贍曾任雲林縣府文化處長、民進黨青年部主任，後來擔任台北市政府顧問，並在2016年6月擔任台北市文化基金會副執行長，去年6月擔任民眾黨中央委員，號稱「柯文哲軍師」，政治資歷豐富。2015年時，悠遊卡公司曾發行爭議的「波多野結衣」悠遊卡，外傳許多局處長都私下拿卡，張男也被爆1人拿了10套，被台北市政風處調查。

而蔡女在2018年時參選家鄉高雄市鹽埕區的議員，落選後北上投靠柯陣營，她曾就讀清大材料工程博士班，形象清新備受矚目。她去年在立委選舉時，曾指控民進黨候選人吳怡農使用「2塊肥皂」作為文宣品，有賄選嫌疑，被吳怡農打臉，也被網友大罵；後來蔡親自在鏡頭前向吳道歉，還激動落淚。


更多鏡週刊報導
【民眾黨鬧桃花1】爆乳甜姐兒蔡宜芳爆老少戀　與柯P幕僚互動親密洩端倪
【女模逃離金三角1】揪高顏值麻豆海外淘金　女模脫困泣訴真相
【女模逃離金三角2】以為會被捧當抖音直播主　嫩模慘淪戀愛詐騙工具

ET快訊
蔡宜芳「臉書按讚張益贍妻女」合照露端倪！政壇早就傳遍
口罩運費7塊被嫌貴！醫曝「4行銷話術」感覺差很大…網推爆：免
張益贍道歉回應了！承認與F奶甜姐蔡宜芳不倫摩鐵情
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

開口說話就可買票！北捷首創「語音售票機」　中英文都通

「台日加油！」蔡英文PO文悼311大地震：9年後一起對抗新冠肺炎

「爆乳甜姐」蔡宜芳不倫戀已婚北市府高層　高雄里長爸回應4個字

韓國瑜拋香港村計畫　綠營批「洗白親中立場」：香港人不會想來！

蔡宜芳「臉書按讚張益贍妻女」：真的好美　合照露端倪…政壇早就傳遍

幕後／陸方妥協讓乘客穿防護衣原因曝光　有人瞥見關鍵一幕

張益贍道歉回應了！承認與F奶甜姐蔡宜芳不倫摩鐵情：行為有違分際

蔡宜芳哭著認愛張益贍　柯文哲臭臉不回應

大雅分局歷經6年今成立　盧秀燕：警政服務更即時、家園更安全

王浩宇爆：張益贍密會綠黨談合作策略　拉下民進黨、邊緣化時力

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

急診醫護訂便當低聲問：有外送嗎？ 老闆秒回「應該的」抵達堅持不收錢

開口說話就可買票！北捷首創「語音售票機」　中英文都通

「台日加油！」蔡英文PO文悼311大地震：9年後一起對抗新冠肺炎

「爆乳甜姐」蔡宜芳不倫戀已婚北市府高層　高雄里長爸回應4個字

韓國瑜拋香港村計畫　綠營批「洗白親中立場」：香港人不會想來！

蔡宜芳「臉書按讚張益贍妻女」：真的好美　合照露端倪…政壇早就傳遍

幕後／陸方妥協讓乘客穿防護衣原因曝光　有人瞥見關鍵一幕

張益贍道歉回應了！承認與F奶甜姐蔡宜芳不倫摩鐵情：行為有違分際

蔡宜芳哭著認愛張益贍　柯文哲臭臉不回應

大雅分局歷經6年今成立　盧秀燕：警政服務更即時、家園更安全

王浩宇爆：張益贍密會綠黨談合作策略　拉下民進黨、邊緣化時力

開口說話就可買票！北捷首創「語音售票機」　中英文都通

減少接觸！高鐵工會籲「防疫期間不驗票」　暫停提供熱飲、報章雜誌

過境香港女子入境拒搭小黃「我沒錢！」　交通部：違規者將重罰

中職／悍將啦啦隊補強！Fubon Angels增3名　人數創隊史新高

Uber代送3烤全鴨無人收件...放自家冰箱　一句「再送要加錢」挨告

網傳被她咬到會變「新冠哈士奇」　台南警查出幕後PO文者送辦

抓包男友偷吃人妻「脫光對話」　蘿莉塔「證據全截圖」開嗆小三：爆料公社見！

中學五人制／走過4年「關鍵」挫敗　北投教頭哽咽奪任內首冠

彰化大馬路清晨3男幹架　「衝x小」揮球棒鐵棍齊飛狂打

居家檢疫者禁搭大眾運輸！今起最高罰100萬　桃機規劃專屬用餐區、提供外帶

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

張益贍、蔡宜芳傳不倫戀　蔡壁如：保姆也太盡責了

陳建仁曝「陳時中深夜求援」　1招幫揪感染源

與蔡宜芳驚爆不倫戀　張益贍回應了

韓粉神邏輯：選舉比照口罩實名制　網秒破解

批口罩「7元運費」被罵翻　陳玉珍再嗆：不該收！這不是剝兩次皮嗎？

蔡宜芳「滑進」知名汽車旅館　開房3小時秘密授課

民眾黨爆不倫戀　民眾黨：張益贍停權、蔡宜芳另行調查

趙少康轟改革：抽菸的人得肺癌，通通自費！

40萬罷韓連署書送進高市選委會第二天　韓國瑜開直播

蔡宜芳哭著認愛張益贍　柯文哲臭臉不回應

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

第二批包機延誤2小時173人登機

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

更多

最夯影音

更多
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面