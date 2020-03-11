蔡宜芳「臉書按讚張益贍妻女」：真的好美　合照露端倪…政壇早就傳遍

▲蔡、張在競選團隊聚餐時刻意遲到，還故意擠在人群中合影。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

與「學姊」黃瀞瑩並列「民眾黨甜姊兒」的蔡宜芳，遭媒體直擊與大20歲的柯文哲心腹，同時也是民眾黨中央委員的張益贍談老少戀，2人不僅6天內3度約會，還被拍到前往永和的摩鐵相處3小時。事實上，去年蔡宜芳參選立委時，張就頻頻到服務處，藉輔選名義與她互動親密，甚至還有人目擊2人互相擁抱，連從聚餐合照都可看出端倪。

知情人士向本刊透露，蔡宜芳與張益贍愛的高調，蔡去年代表民眾黨競選士林、大同區立委，張就用輔選名義頻繁前往蔡在信義區的服務處，2人常趁四下無人之時，在服務處互動親暱，還傳出有擁抱等舉動，讓其他人議論紛紛。

本刊取得一張蔡宜芳在立委選舉失利後，與競選團隊聚餐的合照。畫面中可見蔡的幕僚在照片2側，張男則刻意與蔡擠在人群中間，2人露出開心的微笑。據了解，當天約定的聚餐時間是晚間6點，所有幕僚都已先前往餐廳，只有蔡張2人在7點半一起姍姍來遲，2人的行徑也讓眾幕僚們感到怪異。

對於被拍到2人上摩鐵的照片，張男則對媒體回應否認與蔡有不當關係，還稱在外的一切都會與妻子報備，2人只是「談論公事」；蔡女則表示，知道張已婚，2人的關係只是同事，去摩鐵只是「開會」，雙方回答皆相當有默契。

▲去年張益贍女兒畢業，一家三口合影。

有民眾黨「爆乳甜姊兒」「美女參選人」之稱的蔡宜芳，與柯文哲心腹、民眾黨中央委員張益贍傳戀情，被直擊在車內擁吻，還前往摩鐵幽會3小時。有知情人士表示，2人互動頻繁、愛得高調，早就在政治圈傳得沸沸揚揚，甚至日前張男還在臉書PO出參加女兒大學畢業典禮，與妻女互動的畫面，蔡女還不避諱的留言按讚，大膽行徑令人感到訝異。

根據張男在去年6月臉書的動態顯示，他與在日本工作的妻子前往參加女兒的畢業典禮，3人在現場合影留念，張還稱「連自己的畢業都沒那麼認真全程參與」，吸引不少朋友按讚留言；蔡宜芳也在留言串裡頭說：「真的好美」，可見雙方互動毫不遮掩。

本刊調查，現年50歲的張益贍曾任雲林縣府文化處長、民進黨青年部主任，後來擔任台北市政府顧問，並在2016年6月擔任台北市文化基金會副執行長，去年6月擔任民眾黨中央委員，號稱「柯文哲軍師」，政治資歷豐富。2015年時，悠遊卡公司曾發行爭議的「波多野結衣」悠遊卡，外傳許多局處長都私下拿卡，張男也被爆1人拿了10套，被台北市政風處調查。

而蔡女在2018年時參選家鄉高雄市鹽埕區的議員，落選後北上投靠柯陣營，她曾就讀清大材料工程博士班，形象清新備受矚目。她去年在立委選舉時，曾指控民進黨候選人吳怡農使用「2塊肥皂」作為文宣品，有賄選嫌疑，被吳怡農打臉，也被網友大罵；後來蔡親自在鏡頭前向吳道歉，還激動落淚。



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