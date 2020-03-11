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「F奶」蔡宜芳空降政壇選輸兩次　愛上人夫下場…恐「被離開」民眾黨

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▲▼蔡宜芳。（圖／翻攝蔡宜芳臉書）

▲蔡宜芳。（合成圖／翻攝蔡宜芳臉書）

政治中心／綜合報導

民眾黨爆出桃色醜聞！已婚的中央委員張益贍11日遭週刊爆料與黨團助理蔡宜芳發生不倫戀，兩人不但在車上擁吻，還到摩鐵開房，掀起討論。其實蔡宜芳已征戰過兩次選舉，2018年參選高雄市議員時她以爆乳國旗裝獲得關注，競選失利後加入民眾黨參選2020台北市立委，期間曾影射民進黨立委參選人吳怡農肥皂賄選，還反問「15元肥皂，敢用嗎？」

蔡宜芳2018年以無黨籍身分，投入高雄市議員選舉，登記參選時穿著一身白色婚紗登記，意旨「願意嫁給高雄」，然而胸前傲人「事業線」令人為之驚豔；甚至還在國慶日當天，穿上國旗裝「爆乳」慶祝「中華民國生日快樂」，有網友直喊，「這國旗也太幸福」；即便火辣身材受到關注，但最後仍高票落選。

▲▼蔡宜芳影射吳怡農「肥皂賄選」嫌：15元你敢用嗎？　網打臉：市售特價9.5元。（圖／翻攝自中天《新聞龍捲風》）

▲蔡宜芳影射吳怡農「肥皂賄選」嫌：15元你敢用嗎？。（圖／翻攝自中天《新聞龍捲風》）

隔年，2019年蔡宜芳披上民眾戰袍打出「北漂學霸」的頭銜，投入台北松山信義立委選戰。競選期間蔡宜芳在政論節目上公開批評吳怡農發放肥皂做競選文宣品有賄選嫌疑，並嗆聲「檢調單位，你們敢查嗎？」她還做出嫌棄的表情，問若一塊肥皂沒超過15元，拿到的人「敢用嗎？」

「15元肥皂」在網路上掀起討論，蔡宜芳也被網友砲轟，最後發文道歉，表示意思重點不在肥皂價格，而在選舉經費的多寡，但仍無法制止網友筆戰。此事過後，蔡宜芳聲勢下滑，最後也沒有當選立委，之後轉換擔任黨團法案助理。

▲▼柯文哲出席蔡宜芳競選辦公室成立。（圖／記者邱顯燁攝）

▲柯文哲出席蔡宜芳競選辦公室成立。（資料照／記者邱顯燁攝）

兩次競選失利的蔡宜芳，後來到民眾黨黨團擔任法案助理，但11日被週刊爆料與已婚的台北市文化基金會副執行長、民眾黨中央委員張益贍幽會，兩人在車上擁吻、到摩鐵開房。

張益贍對此回應，「強調因個人行為有違分際，造成家人困擾及社會觀感不佳，深感抱歉」。而蔡宜芳則是哭著向立委蔡壁如認愛張益贍，蔡壁如也不忍苛責，並表示「當時我們都有分配保姆制度，我也不曉得這個，保姆也太盡責了，進展到這樣，太盡責了」。

針對這件不倫戀，民眾黨經中評會下午開會討論後，決定給予張益贍開除黨籍處分。

▲▼蔡宜芳、張益贍。（圖／ETtoday資料照、章益贍臉書）

▲蔡宜芳、張益贍。（合成圖／ETtoday資料照、張益贍臉書）

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