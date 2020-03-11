第二批武漢包機載回361人！　華航169人、東航192人「入住檢疫所」

▲陳時中指揮官宣布，從武漢包機返台人數一共361人。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

滯留湖北國人在昨晚11時37分、今晨04時08分，分別搭乘華航、東航班機抵台，目前全數入住北部3檢疫所進行14天隔離。中央流行疫情指揮中心今（11）日表示，本次返台人數共計361人，其中華航搭載169人、東航搭載192人，所有機場檢疫及工作人員共356人均穿著安全防護裝備，行李也統一處理。

中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，第2次武漢台商返台專機由台灣中華航空與中國東方航空分別執行，共有361位於昨日深夜抵台。針對此次包機，我國安排13位醫護人員（4位醫師及9位護理師）前往，以確保登機、飛航期間之防檢疫作業與人員照料工作得以嚴謹周全。此外，亦安排救護車10輛及遊覽車22輛於桃園機場待命，以協助返台旅客就醫後或載往集中檢疫所。

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▲武漢台商專機返台，台商穿藍色隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心說明，登機前，分別由我方(華航)及中方(東航)人員以「發燒或具嚴重呼吸道症狀者，無法上機」原則執行檢疫，其中華航共載送169人、東方航空共載送192人。旅客抵台下機後，經醫師進行健康評估，均無須後送，故統一由交通車載送國內3處集中檢疫所進行14天隔離檢疫。此次機場檢疫及工作人員共356人均著安全防護裝備，民眾行李亦統一消毒處理。

指揮中心指出，這361名返台旅客將於48小時內完成採檢，並以「一人一室」為原則完成14天隔離檢疫，每日需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫，檢疫所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，與附近居民不會有接觸，請民眾放心。