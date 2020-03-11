湖北台辦：2/5就提包機方案了　還原31天交涉過程「台灣一再阻攔」

記者趙蔡州／綜合報導

第2批武漢包機，華航班機169人已於10日深夜11時37抵達台灣。湖北省台辦隨即發布新聞稿表示，東航2月3日載運首批247名滯留台人返台後，2月5日就提出後續需要返鄉台胞的總體方案，但「由於台灣方面一再阻擋拖延，後續運送計劃一直未能實施」，直到3月7日才鬆口同意大陸方面的安排。

▲第二批武漢包機登機情況。（圖／讀者提供）

東航載運首批247名滯留湖北台胞2月3日返台後，大陸方面2月5日就提出後續台胞返鄉的總體方案，由於台灣方面一再阻擋拖延，後續運送計劃一直未能實施。截至3月8日，湖北申請協助返鄉的台胞共計1169人。全省各級台辦紮實工作，全力為在湖北每位台胞提供保障，協助台胞解決生活、就醫、防疫等問題。

湖北省台辦負責人表示，實施10日這次運送很不容易，其間一波三折。先是東航運送計劃一再被台灣方面阻攔，後來大陸方面於2月26日提議由兩岸航空公司以臨時航班方式共同運送，台灣方面又拒絕了。拖了一段時間，台灣方面終於在3月7日鬆口同意大陸方面的安排，由東航和華航執飛臨時航班共同運送。

湖北台辦表示，台灣同意後，我方迅速開展組織準備工作，於8日連夜彙整出一份407人運送名單，407人涉及湖北15個市州，需返台就醫、用藥者超過四成，隨家長同行的少兒約佔34%，急需返台復工者佔23%，還有臨時來湖北、滯留一個多月且在湖北沒有固定住所人員近40人。

▲湖北台辦表示：他們2月5日就提出包機方案了。（圖／讀者提供）

湖北台辦透露，由於各種原因，直到10日下午運送人數一直在變化，最終實際運送會較原計劃有所減少，主要有三類情況：一是部分台胞在9日做最後統計確認時改變想法，一些人不希望回台灣後接受14天強制隔離；二是有人在向武漢集結過程中，經體溫檢測有發熱症狀，也有台胞不願做核酸檢測，最後都沒有登機；三是有大陸配偶未成年子女原本在台灣生活，因受台灣方面最近的特別限制無法返台，其母親只能留下來照護。這類情況雖然是個別的，但台方限制有悖親情。

湖北台辦負責人表示，這次臨時班機運送中令人遺憾的是，在一些台胞因各種原因未參加運送、飛機艙位出現空缺的情況下，原本在不超出原定運送總數範圍內遞補30多位急需回鄉的台胞參加10日運送，但遭到台灣方面拒絕，一些台胞對此感到很失望。

▲武漢台商專機返台，第一架華航班機降落桃園機場。（圖／記者林敬旻攝）

湖北台辦負責人指出，有關方面一直在積極努力促成在湖北台胞返鄉，湖北省有關市州為協助這次運送做了大量工作。10日返鄉的台胞在離開湖北居住地和登機前，全部經核酸檢測呈陰性，並經過最少三次體溫檢測。各地承運車輛符合客運服務資質和防疫要求，隨車醫護及工作人員全程做好安全防護措施。

他指出，台灣個別政客此前不斷為台胞返鄉製造障礙，現在卻聲稱在台胞返鄉問題上用心盡力，這與實際情況大相徑庭。如果他們真的用心盡力，就不會讓原本單純的運送一拖再拖，延宕一個多月；如果他們真的用心盡力，就應該同意10日30餘位台胞關於飛機載運空缺遞補的合理要求；如果他們真的用心盡力，就應該儘早明確仍滯留在湖北的700多名台胞能夠返鄉的具體時間，希望兩岸航空公司能夠在最短時間內再次安排共同運送，盡快協助滯留台胞全部順利返鄉。

台灣華航CI542航班載運169名台，10日晚間9時44分從武漢起飛，深夜11時37抵達台灣，由於台灣方面的原因，東航MU9005（MU7871）航班仍然無法起飛前往台灣。

▼滯留武漢台灣人在天河機場準備登機。（圖／讀者提供）