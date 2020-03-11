東航已備妥300套防護衣！　205湖北台人登機中...預計清晨抵台

▲搭乘東航武漢包機民眾，仍在等待登機。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／台北—武漢報導

第一班華航包機搭載169名乘客，於10日深夜11點37分抵達桃園機場後，目前下一班大陸東方航空已抵武漢天河機場，人員也於稍早開始登機。據悉，目前東航已備妥300套防護衣，用於人員登機穿著使用，原規劃預計載回205人，但實際數量仍待上機完成後進一步確認。

事實上，航班號MU7871的東方航空A330班機，於10日傍晚抵達武漢天河機場，原計畫起飛時間為10日18時30分，但因第一架華航包機由於檢疫需要，起飛時間延宕，還有兩包機間隔時間考量，因此東航班機如今已延後近7個小時，預計可能於11日清晨才會抵達台灣桃園機場。

▲第二批共2架武漢包機中，首架華航台商包機於10日深夜抵達台灣，台商穿藍色隔離衣排隊檢疫，至於第二架東航執飛包機，目前起飛時間待定。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，這次2包機任務，主要是要運送滯留湖北急需返台人員，包含我方提出的121位優先名單，以及老弱婦孺和回台就學子女等，並按照「橫濱模式」完成相關檢疫措施返台。

起飛之前，華航原預計載回202人，由我方隨機檢疫小組完成健康評估（4名醫師、9名護理師），後因18人未配合檢疫、11人未報到，4人因體溫異常因素下機，最後乘客數量修正為169人，於10日深夜9時43分起飛，11點37分抵達桃園機場；東航方面，則預計將載回205人，由陸方檢疫人員完成健康評估，並由我方隨機檢疫小組派員共同返台（1名醫師、2名護理師）。



值得注意的是，在10日晚間，曾一度傳出東航不配合我檢疫要求，未要求登機人員穿防護衣，認為戴口罩即可的消息，經《ETtoday新聞雲》詢問現場情況，民眾反映當時他們都還未登機，一直到現在11日半夜還在等待，並於稍早收到東航人員通知，已經備妥300套防護衣，提供台灣民眾使用的消息。

據指出，東航班機已於11日半夜1時27分時許，開始進行登機作業。截至1時48分，目前東航公告計畫起飛時間為1時54分，抵達桃園時間為4時02分，但考量登機檢疫過程不能馬虎，加以華航包機曾出現4人臨時下機的突發狀況，實際起飛時間還需以現場情況為準。

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