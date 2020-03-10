出訪曾過境疫區　國防部居家檢疫2上將名單曝光

▲副總長執行官徐衍璞上將。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對國軍面對疫情戰力維繫的狀況，國防部長嚴德發10日透露，從過年後至今，最多達2000多位進行自主隔離居家檢疫，其中包括2位上將，目前隔離者還有400多位官兵。據指出，這2位上將，分別為參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞與國防部副部長張冠群。

劉世芳在院會中，關心在新冠肺炎疫情的肆虐下，國軍戰力的整備狀況。嚴德發表示，目前首要是國軍戰力的維繫跟國家安全的維護，防疫就是作戰，相關的措施都有超前部署，有規劃異地辦公、分區分流，確保疫情不進入營區。



接著，劉世芳追問，目前在國軍部隊裡，自主隔離的部分有多少人？嚴德發表示，從過年開始，因為放大假，針對去中港澳旅遊的或親友有在這些地區旅遊的，都要求14天隔離，到目前還有400多位在自主隔離中。

嚴德發表示，目前沒有影響到戰備，過去自主隔離者，最多達到2000多位；在層級上，最高包括兩位上將，一位是去尼加拉瓜，一位去史瓦帝尼，在過境期間有經過94個疫區，為慎重起見，都有做相關措施。

據指出，這2位上將分別為參謀本部副參謀總長兼執行官徐衍璞與國防部副部長張冠群。其中，徐衍璞是前往尼加拉瓜進行學術與軍事交流，而張冠群則是前往史瓦帝尼致贈UH-1H直升機。

▼國防部副部長張冠群。（資料照／記者林敬旻攝）



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