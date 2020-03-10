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洗錯=沒洗！苦苓醫師友籲勤洗手要做到「3個不可不+2個一定要」

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▲▼示意圖,生活,洗手,口罩,保健,機場,危險,防禦,病,疫情,設備,防疫,醫院,設備,風險。（示意圖／123RF）

▲苦苓提醒大家，「洗手的方法錯了，那等於白洗」。（示意圖／123RF）

實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，「勤洗手」儼然成為防疫的重點項目。知名作家苦苓的一位忙於防疫的醫生，要他在臉書幫忙po文提醒大家，「勤洗手是對的！但是如果洗手的方法錯了，那還是白洗！」

苦苓今（10）日中午在個人臉書上發文寫道，「他說自己每次上公共廁所，都會暗中觀察別人洗手的方式，發現大部分的人都只是打開水龍頭、把手沾濕、隨便搓兩下、冲一下、再甩兩下，也沒有把手弄乾，就心安理得、自以為已經洗過手了。」然而這種非常可怕的「無效洗手」非但無助於防止疫情，反而可能因為心理上的有恃無恐，更促成了病毒的傳播。

請繼續往下閱讀...

苦苓的醫生朋友呼籲大家一定要記得洗手的3個「不可不」！首先是「如果沒有肥皂或者洗手液，那洗了等於沒洗」，光是「沖水」只能除去灰塵、污漬，對細菌或病毒是毫無效用的，所以洗手一定要抹肥皂或是洗手液，若兩者都沒有，那也可以使用「乾洗手」，或是在手上噴一些酒精後用力搓揉，都比「只有沖水的洗手」有效。

第二則是「如果沒有洗夠時間，那冼了也等於沒洗」，苦苓的醫生朋友指出，洗手絕不是把雙手弄濕、隨便搓兩下就有用的，至少要仔細洗個30秒以上，最好到1分鐘，這樣才能達到真正的效果。最後則是，「如果沒有烘乾或是擦乾，那洗了還是等於沒洗」，不管有多認真洗手，如果最後手還是濕濕的，那麼細菌和病毒還是會在水裡面滋生，等於還是沒洗。

乾洗手,消毒液。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲使用乾洗手比「只有沖水的洗手」有效。（示意圖／記者李佳蓉攝）

對於「到底要在什麼時候洗手呢？」，答案是2個「一定要」！第一是出門之後有任何接觸都要洗手，第二則是回家之後第一件事就是洗手。醫生朋友補充道，「冠狀病毒是飛沫傳染的，飛沫其實就是噴口水，可是有人噴口水的時候，如果你沒有在現場看到，就不會發現它的存在，而你只要在短時間內碰觸了這些地方，又不小心碰觸到自己的眼、耳、口，病毒就可能堂而皇之的進入你的身體了。」

苦苓另外也建議大家從今天開始寫日記，「每個小時去了什麼地方、見了什麼人，都要像流水帳一般的記下來，這麼做可以預防萬一公布了新的確診者，那麼（她）的活動史是不是有跟你重疊、你是不是有被感染的危險，只要看一下自己的這本日記就馬上清楚了。」

醫生朋友最後指出，其實這些都是最簡單的道理，但大多數人卻可能因而輕忽，沒有確實做到，無形中讓自己成了防疫的破口，害人害己，「所以，冼手的3個『不可不』、2個『一定要』以及一本自己的日常行程表，是除了口罩之外，大家對抗疫情的最佳武器，希望每個人都能身體力行而且互相提醒。」

 
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