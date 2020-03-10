49歲馬斯克：擔心自己沒命見證人類移民火星！

▲馬斯克是一名出生於南非的企業家，同時具有南非、美國以及加拿大國籍，除了是SpaceX創辦人之外，還是特斯拉汽車與PayPal的聯合創辦人。（圖／路透社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國太空公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）表示，「人類登陸火星」的計畫所面臨的挑戰越來越多，包括食衣住行的問題等，如果不加快腳步執行，恐怕在他有生之年無法見證這一切。值得一提的是，他還表示，火星將實行「直接民主制」，以便移民者自行做出決定，而法律應該比地球上還要少。

根據CNBC報導，馬斯克於9日出席華盛頓特區所舉辦的「衛星2020」（Satellite 2020）論壇上表示，為了解決火箭重複性使用的問題，團隊已經晝夜不停的研發超大型火箭「星際艦」（Starship）。據悉，這架星際艦可以承載100噸物資和100人。

▲馬斯克信心的表示，SpaceX有能力在2050年載100萬人登火星。（圖／取自免費圖庫Pexels／示意圖）



此外，馬斯克還表示，關於人類如何在火星上維生也是非常至關的問題，包括水、氧氣、食物、居住和衣物等問題，因此，要在火星上生活，就必須解決以上的問題：如果「需要18年時間才能讓第一批人類進入軌道」，那就必須提高創新速度，否則按照以往的趨勢，他肯定會在登陸火星之前死掉。

馬斯克現年49歲，他的星際探索計畫目標是在2050年時，可以載送100萬人上火星。