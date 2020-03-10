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2020 打造天然無毒的生活住宅

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（圖／左-青葉銀立淨多了抗菌銀離子，讓居家室內牆，不只出色更乾淨。右-青葉銀立淨配方多了銀離子抗菌劑、硅藻土等功能性原料，讓銀離子不流失。青葉銀立淨提供）

圖／時尚家居
撰文／朱福山
資料與照片提供／青葉銀立淨、三葉造漆、高千穗白洲土、琉海美粉晶珊瑚、伸達、Spiver、義大利特殊塗料、藍斯創意、可塗設計　

環保無毒 天然抗菌材

近年在建築及室內塗料上，也訴求無毒、環保，在材料表現與生活美學上的結合越趨成熟且豐富，尤其在2019年台北國際建材展中多品牌嶄露頭角，包括台灣品牌青葉、日本製造的高千穗白洲土、伸達代理的日本琉海美粉晶珊瑚、Spiver義大利特殊塗料等。

由三葉造漆與日本富士化學株式會社技術合作開發，青葉的銀立淨乳膠漆訴求在產品配方上多了銀離子抗菌劑、硅藻土等功能性原料，其中硅藻土屬生物沉積岩，由硅藻細胞壁沉積形成，其多孔性結構，可幫助吸收濕度、隔溫、吸收廢氣以提昇室內空氣品質。

為何採用銀離子？我們可以從選擇銀飾耳環，可避免耳洞發炎、紅腫、過敏的原理即可明白，而銀離子屬於物理性抗菌，與化學抗菌劑不同，因此不會產生抗藥性，且其用於洗腎導管、傷口敷料、飲用水濾心等，為一安全的天然抗菌材料，可長效抗菌。

（圖／左-高千穗白洲土為日本南九州特有的火山噴出物，具吸濕、除臭、無毒的全自然塗料。右-高千穗白洲土於建材展現場玩起立體塗料畫雕，圖為栩栩如生的錦鯉。高千穗白洲土提供）

塗料藝術 掀起新篇章

另一種塗料成份“白洲土”，由岩漿形成的獨特火山土壤，是在2萬5千年前日本南部群島的大型火山噴發所形成的火山噴出物，火山噴發的岩漿形成碎屑流，快速堆積，其所含的白洲與其他類型土壤混合後所形成的。

白洲跟硅藻土一樣擁有多孔結構，因此也有良好的除濕功能，其所含的氧化鋁具有強大氣體吸收功能，因此，其本質上具有除臭、分解、殺菌等功能，我們在建材展現場即有深刻體驗，在極短時間內，白洲土即可吸附阿摩尼亞的臭味，除此之外，高千穗白洲土目前也廣泛被健身房所採用。

值得一提的是，台灣第一座歷史建築的商用旅社“大和旅社”，自2011年業者取得產權後，決定啟動修復計畫，憑著對老建築的感情，他希望這幢建築能自永續的經營下去，這樣也就不用擔心它的未來；在盡量不破壞原始建物的原則下，評估不少建材及工法，最後選擇採用高千穗白洲土來恢復1939年內裝樣貌。

（圖／日本琉海美粉晶珊瑚，左圖為加工前，右圖由右至左為珊瑚原料粉碎過篩後的加工過程。琉海美粉晶珊瑚(伸達)提供）

再來我們來看由伸達所代理的日本琉海美粉晶珊瑚，主要材料來自日本沖繩的風化造礁珊瑚，它是造礁珊瑚被波浪和海流擊碎，長時間沉積在海底所形成的天然物質，具有緻密的孔洞，孔數是木炭的5~6千倍，可有效吸附並分解空氣中有毒的化學物質，例如甲醛，同樣具有調濕、除臭、隔音等特性。

這些環保塗料，可根據業者的需求，製作各種不同造型牆面，甚至藝術創作，例如Spiver義大利特殊塗料台灣代理商，北中南經銷商經常彼此交流創造出古風、文青風，嘻哈風等牆面，而高千穗白洲土則玩立體塗料畫雕，甚至可雕出栩栩如生的錦鯉、立體山水意境畫等，他們透過社團、培訓課等一起玩出新世代塗料師傅的一片天，顛覆我們對於傳統塗料工匠的想像，掀起塗料藝術新篇章。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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