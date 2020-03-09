武漢第二批包機有譜！台商證實接獲通知　傳470人明天中午赴機場

▲首批武漢返台包機2月3日抵達桃園機場時情況。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄、趙于婷、任以芳／台北—武漢報導

武漢返台第二批包機有譜！今晚有台商圈內訊息傳出，已經接獲湖北當地台辦通知，要求他們明天中午12點在各地區政府集合，安排前往武漢天河機場準備返台。據悉，此批包機將採我華航、大陸東航共載模式，最多傳出可能有超過400人返台；對此我指揮中心表示，明天會統一說明。

知情台商表示，今天晚間，有武漢市地區部分台商，接獲當地台辦人員通知，要求他們於10日中午12時，集合赴各區政府指定地點，安排統一前往天河機場。

▲武漢台商群組內對第二批包機有譜的反應。（圖／台商提供）

至於包機執飛安排，據透露，可能採取華航、東航依序載送模式，先由華航從台灣搭載檢疫人員飛到武漢，經檢疫完成後，分兩梯次返回台灣，人員將包括先前台灣流行疫情指揮中心方面，提供的121名急需返台優先名單，以及老弱婦孺和有就學需要的台胞子女。

值得注意的是，有訊息傳出明天這批共兩梯次人員，數量將達470名，有台商說，由於台辦的通知相當臨時，目前就他們所掌握的訊息，應只有武漢市當地，以及部分周邊城市的人員，或許沒有那麼多，因為台辦方面指出，台灣當局有一定程度的檢疫要求，會對機上人數進行控制。

但另有知情人士透露，上述情況已與台灣方面溝通，原則上10日下午華航班機抵達武漢後，從台灣來的檢疫人員分為兩批協助檢疫，首波晚間5時搭乘華航返台、第二波8時搭乘大陸東航返台，一架最多可搭乘超過230名人員，兩架共約470名，「最少也是每台包機各100多人，總共200多名。」

事實上，近日湖北省台辦已先行對武漢及鄰近城市的滯留台灣民眾，進行病毒核酸檢測，經檢驗後才能順利搭機。

▲2月3日當晚，首批滯留武漢台灣人抵達桃園機場後，立刻安排上停在飛機旁的巴士，前往指定隔離區。（圖／徐正文提供）

對於上述包機訊息，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前正溝通協調中，明天會統一說明；陸委會方面表示，涉及雙方正在協商溝通之事務，本會沒有進一步說明。

另《ETtoday新聞雲》繼續詢問黃崗、咸寧市等地滯留台灣民眾，對方則表示，尚未收到消息，「我們只能先祝福被選上的人員，並等待下一批包機。」

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