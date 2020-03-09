青春山海線首座全智慧硬體建設　新北金山立體停車場2021年啟用

▲ 青春山海線首座硬體建設，金山立體停車場開工動土典禮。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜9日上午主持金山區金山立體車場工程開工動土典禮；侯友宜表示，這將是金山區首座全智慧化立體停車場，啟用後將提供350個汽車位、100個機車位，也是青春山海線第一個實體建築，周邊並規劃戲水噴池水景設施和兒童遊具，頂樓還可以做為大型集會活動等多功能使用，將成為未來北海岸打卡新地標。

侯友宜表示，金山區是觀光客假日遊憩首選之一，金山老街、溫泉和在地美食，每年吸引約280萬名遊客慕名前來，但市區停車位問題也伴隨而來；新北市府決定在金山警分局後方重劃區，規劃興建地下1層、地上4層的全智慧化立體停車場，總經費4 億0859萬元，預計2021年6月完工，啟用後將提供350個汽車位、100個機車位，紓解停車需求。

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▲ 金山立體停車場預計2021年6月完工，啟用後將提供350個汽車位、100個機車位。

「這不只是一座停車場，」交通局長鍾鳴時表示，金山立體停車場採樓層挑高設計，建築物造型以金山神秘海岸火山岩石染橘褐紋色為發想，平面層留設大面積退縮廣場，將可作為地方推動觀光產業行銷活動及假日市集場所，並延伸公園綠地附設戲水噴池水景和兒童遊具等設施；更特別的是於頂樓停車層設計風雨頂板，可兼供大型集會活動多功能使用。

鍾鳴時說，金山全智慧化立體停車場將建置車牌辨識系統、車位在席、智慧尋車等全自動智慧化的停車系統，將不僅改善停車秩序與交通環境外，也提升都市公有土地使用效益，提供社區民眾更優質、安全的休憩空間，打造北海岸的熱門打卡新地標。

交通局表示，侯市長上任後計畫4年內興建30座全智慧化立體停車場，將增加1萬256格汽車位及3579格機車位；目前已完成4座，施工中12座，規劃設計中14座，全力朝智慧交通城目標大步邁進。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲▼ 金山全智慧立體停車場，結合地方特色與遊憩空間打造青春山海線打卡新地標。