轎班爆口角包圍對方車狂打猛踹…大馬路上尖叫聲不斷　交通錐亂天飛！

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市旗山區旗尾某宮廟8日舉辦廟會活動時，有兩班神轎轎班在過程中發生碰撞，雙方人員發生口角爭執，就當其中一班神轎轎班事主要駕車離開時，遭仁武神轎轎班人員發現追打，過程中眾人猛往車子狂打，就連告示牌、交通錐也成為攻擊武器，場面混亂，造成轎班人員及民眾共2人受傷。



▲眾人包圍車子，還有人動腳猛踹。（圖／民眾提供）

▲有人拿鐵製的告示牌往車砸。（圖／民眾提供）

高雄市旗山區旗尾某宮廟8日舉辦廟會活動時，一班來自美濃的神轎與另一班來自仁武某神轎轎班發生碰撞，雙方神轎在移動過程中發生擦撞，進而爆發激烈口角爭執，正當美濃神轎轎班事主要駕車離開時，遭仁武神轎轎班人員發現，十幾人追打，有人持木棒，還有人赤手空拳猛打及踹車子，甚至拿鐵製的告示牌想丟人，連交通錐也成為攻擊武器，一旁尖叫聲不斷，場面混亂，就連現場兩位值勤交管勤務的員警也擋不住。

▲交通錐也成攻擊武器 。（圖／民眾提供）

衝突過程中造成仁武某轎班人員及現場民眾共2人擦傷，經現場交通崗通報啟動快打到場協助傷者就醫，並帶回1名當事人查證，另拘提、傳喚相關人員共計4名到案說明，並依刑法150條妨害秩序等罪嫌移送偵辦。

▲已拘提主嫌到案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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